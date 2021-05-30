Uluslararası Uzay İstasyonu'nda korkulan oldu: Darbe aldı!

30 Mayıs 2021 Pazar, 09:09

Kanada Uzay Ajansı'ndan (Canadian Space Agency - CSA) cuma günü yapılan açıklamada, Canadarm2 adlı 18 metre uzunluğundaki kolun küçük bir enkazdan darbe aldığı bildirildi.

Bu kol, istasyonun dışında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarında kullanılıyor. Ayrıca, UUİ'ye giden uzay araçlarına kenetlenmede görev alıyor.

Açıklamada, çarpışma ihtimali olan en az beyzbol topu büyüklüğündeki nesnelerin incelendiği, çünkü daha küçüklerin takip edilemediği belirtildi.

12 Mayıs'ta yapılan rutin bir incelemede, enkazın yol açtığı delik ortaya çıktı.

Öte yandan Canadarm2'nun çalışmaları planlandığı gibi devam edecek. Zira yapılan analiz, robotik kolun işleyişinin kazadan etkilenmediğini gösterdi. Ancak hem CSA hem de NASA, hasarla ilgili veri toplamayı sürdürecek.

Dünya'nın çevresindeki uzay enkazı sayısı giderek artıyor. Avrupa Uzay Ajansı'na (European Space Agency - ESA) göre, şu anda Dünya yörüngesinde ıskartaya çıkarılmış yaklaşık 3 bin uydu bulunuyor.

Yörüngede ayrıca 10 santimetreden büyük 900 bin, bir santimetreden büyük 128 milyon, bir milimetreden büyük 34 bin nesne mevcut.

Örneğin 2016'da, UUİ'de olan ESA astronotu Tim Peake, pencereden görülen bir çipin fotoğrafını paylaşmıştı. Eylül 2020'de UUİ, bir hurdaya çarpmamak için manevra yapmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe