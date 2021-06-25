Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

25 Haziran 2021 Cuma, 18:37

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, sözlerine, "Bu sıcakta buraya kadar sabrettiniz, sağ olun. Size karşılaştırma yapmak için... Bugün 2631 kongre üyemiz giriş yaptı. 2018'deki seçimlerimizde korakor rekabet vardı." diyerek başladı.

Koç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli boksör ile ilgili "Güzel bir haberle başlayalım. Bayram Malkan boksta olimpiyat kotasını aldı, rakamımız 19'e çıktı. 25 diyorlar, 22'ye razıyız. Zaten rekor kırdık." dedi.

Kulüpten ihraç edilen üyelerin ikinci bir şansı hak ettiğini belirten Koç, "Aldığım terbiyeye göre hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. İki kongre üyemizle yollarımızı ayırdık, ihraç kararı verildi. İhraç edilen üyeleri yeniden kazandırmak istiyoruz. Hayatta herkes ikinci şansı hak eder, ben böyle bir affedilme konusuna karşı değilim. Üç sene evvel, burada bir seçim yapıldı ve sizlerin sayesinde kazandık. Demokrasi şöleni açısından çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Çok büyük beklentileriniz ve inancınız vardı. Bizim de hedeflerimiz ve planlarımız vardı. Üç senede kalbimizin karşılığını ne yazık ki futbolda alamadık. Diğer branşlara girmeyeceğim." açıklamalarını yaptı.

"YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

"Bugüne dek hiçbir şey vadetmedim. Bu sefer sizi mahcup etmeyeceğim. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Üç senede yaşanan tecrübeler, bize çok şey öğretti. Her zamankinden daha motive ve inançlıyız. Vizyonlar doğruydu ama uygulamada istediğimizi yakalayamadık. Şampiyonluk geldikçe nasıl başarılı olunduğunu göstereceğiz. Bugün de söylendi, 'Çok yumuşaksınız, masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz' dendi. Haklı olabilirsiniz, ama Sivas maçında şampiyon olsaydık size 'Doğruları savunarak şampiyon olunuyormuş' diyecektik. Şampiyonluğun, başarının sadece sahada geldiği günleri göreceğiz. Değişim başlamıştır. Belli başlı kulüpler ortalıkta cirit atmakta eskisi kadar kuvvetli değiller, ben bunu görüyorum. Gidecek çok yolumuz var. Doğruları savunmaya devam edeceğiz."

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Bu sene iki puanla şampiyonluğu verdik. Şampiyon olsaydık, önümüze bakarken karamsarlıkla karşı karşıya olmayacaktık. Doğru yoldayız. Şimdi, ekilen tohumların meyvelerini toplama zamanı. Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız. Allah'ın izniyle olacağız. 'İç etkenler' diyerek neyi kastettiğimi biliyorsunuz."

"ÇIKIN KARŞIMIZA DİYORUZ, ÇIKMIYORLAR"

"Ben ve arkadaşlarım, sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Hiçbir zaman, 'eski başkan' lafını kullanmadım. 3 Temmuz ile ilgili istişare etmeyi tercih ediyorduk. Fethi Pekin ve avukatlarımız, bunu bir yere kadar yapabildiler. Karşı taraf, ilişkiyi devam ettirmedi. Şekip Mosturoğlu ile görüşebildiler.

'Çıkın karşımıza' diyoruz, çıkmıyorlar. Fenerbahçe'de paralel yönetim kurulu var. 'Yıpratalım, yıpratalım, bir sene sonra kongreye gideriz' dediler. Bu arkadaşlar biz geldiğimizden beri federasyonları ziyaret ediyorlar. Çok sevdikleri federasyon başkanları ile görüştükleri zaman Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebini iletiyorlar mı? Hakkımız yendiğinde tepki veriyorlar mı? Yoksa 'İyi yapıyorsun' mu diyorlar? Ne yapıyorlar, merak ediyorum. Ali Koç nefreti, Fenerbahçe sevginizi nasıl engelleyebiliyor? Bu nasıl bir anlayıştır?"

"HADDİNİZİ AŞTINIZ"

"Ben artık kırgın değil, kızgınım. Aziz Yıldırım, benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş. Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan şürekası, nasıl onu üç sene önce 'Fark yapacaksınız' diye kandırdıysa, bence şu anda da kandırıyor. Gönül isterdi ki buraya gelecek cesareti gösterseydi.

Otopark konusu... Fenerium otoparkını ona tahsis ettik, 'İsterseniz tribünde yer ayıralım' dedik. Abdullah Bey'in (Kiğılı) yürüyemeyeceğini ifade ederek, 'Nezaketsizlik' dediler. Abdullah Bey'in gelmesi şart mı? Birbirinize bu kadar saygısızlık yaptıktan sonra şart mı? Hep saygı gösterdik. Bilhassa rakip olup, ben başkan olduktan sonra bile. 2015'ten sonra çok ciddi görüş ayrılıkları, tartışmalar oldu. Artık benim için bu dönem bitti. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçültmek için yaptıklarınız... Artık haddinizi aştınız. Biz, rakiplerle mücadele ederken, sizinle de mücadele etmek durumundayız."

"BENİ MAHKEMEYE VERMEZSENİZ ADAM DEĞİLSİNİZ"

"Kibir, parmak sallama, yalan yanlış bilgiler, rakiplere bayram ettirecek açıklamalar... Biz bunları unutmuştuk, keşke hatırlamasaydık. Sayın Aziz Yıldırım, müsaade edin, intikamınızı başkanlık dönemimden sonra alın. Gerçekleri o kadar saptırıyorlar ki, bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkıyor. Ortak tanıdığımız birisine 'İntikamımı almadan ölmeyeceğim' demişsiniz, aradan geçen iki sene gösterdi ki, şakayla karışık değilmiş. Benim FETÖ projesi olduğumu söylediniz, size yazıklar olsun. Şunu bilin: Ben sizinle havada, karada, suda, her yerde mücadele ederim. Ama kulübümüze zarar vermeyin.

Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Birleştirici olacakken, camia bölünsün diye hareket ediyorsunuz. İşinize geldi mi taraftar iyi, işinize geldi mi kombineler iptal. Aynı işine gelince Ali Koç'u yönetime al, işinize gelmeyince Ali Koç FETÖ'cü, Ali Koç tü kaka... Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz. 150 milyon lira, avro, trilyon... Anlatırken hepsi çorba oluyor. Camiamızı bir kavgaya çekmeyin. Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız, bekleneni yapın."

"BENİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

"Madem ailemizi çok seviyorsunuz... Rahmi Koç'un bir lafı vardır. "Ağızdan çıkan laf, bir daha geri gelmez". Siz bunu yaptınız, hesabını veremeyeceksiniz. Beni ve Fenerbahçe Kulübü'nü değil siz, kimse tehdit edemez. Sakın bir daha yapmayın."

"BU KULÜBÜN SATILMASINA TARAFTAR İZİN VERMEZ"

" Siz 'kulübü sattırmam' gibi garip söylemler içerisindesiniz. Olmayan sözlerimi çıkarıyorsunuz, kurtarıcı rolüne giriyorsunuz. Biri bu kulübü satışa çıkarırsa taraftar ayakta durur ve müsaade etmez. Zerre kadar şüphem yok. Müthiş bir mali tablo bıraktığınızı ifade ediyorsunuz. Biraz sonra yapacağım teklifi kabul ederseniz... Bir şirketten 8,6 milyon dolar kredi alıp bir hafta içinde %40 faizi neden verdiniz? Bu kulüp nasıl yönetici kasa kolaylığı sağlar? Kulüp yöneticilerine değil... Konuşacaklarımız var, kolay değil. Beni taraftar gönderecekmiş. Kulübün gerçek sahibi taraftardır. Beni istemeseler ben giderim zaten. O taraftar bugün sizi buraya getirmedi. Ondan sonra otopark mazeretiyle 'Gelmiyorum' dediniz."

"AZİZ YILDIRIM VARSA DÜŞMANA İHTİYACINIZ YOK"

"Çok üzülüyorum, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerleri hiç ettiniz. Siz bu üslupla kimsenin size inanmasını bekleyemezsiniz. Hala benimle uğraşıyorsunuz. 'Aziz Yıldırım ve arkadaşları varsa, düşmana ihtiyacınız yok' cümlesini kullanacağımı kim düşünebilirdi? Beni hala tanımamışsınız. Tanışacağız.

Kaçmışım, öyle mi? Acaba ben bu kulübe ne kadar katkıda bulunmuşum? Basketbol, voleybol... Bunları konuşacağız. "

"FENER OL'A BİR KURUŞ BİLE VERMEDİNİZ"

"52 transfer yaptın, nasıl yaptın diye soruyorlar. Sattığımız kadar aldık. Bazı gayrimenkullerimiz var, nakde çevrilebilecek kısımları çok sınırlı. Hepsi borçla alınmış, hepsi ipotekli.

Basketbol önerisi dikkatimi çekti. Bu, düşünülmüş veya kurgulanmış mı, yoksa çat kapı söylenen bir şey mi, bilmiyoruz. Ama dinlemek isterim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kulübümüzün içinde olmadan da destek olabilirsiniz. Fener Ol'a bir kuruş vermediniz. Üniversite için mektuplar yolladınız, bir lira bağış yapmadınız."

"TEMMUZ AYINDA BU İŞİ BİTİRELİM"

"Benim teklifim nedir? Maçlarda 'Ayağa kalkmayan şöyle olsun' diyorsunuz ya, beni mahkemeye vermeyen de öyle olsun. Beni itibarsızlaştırmak için eski futbolculardan medet umuyorsunuz ya... Üzülüyorum, teklifim şu: Televizyona çıkacağız, tüm iddialarınızı çıkarın. İstiyorsanız arkadaşlarınızı, sizi seven medya mensuplarını da getirin. Ama bir şartım var, FBTV'de olacak. Ben burada ısrarcıyım, takipçisi olun. Barışmak lazım ama barışmak için kim yalan söylüyor, bilmek lazım. Temmuz ayında bu işi bitirelim, bir daha bu konuya girmeyelim. Vicdanınız bir nebze harekete geçerse gelirsiniz."

Ali Koç, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Sevgili taraftarlar, çok zor günler yaşadık. Burada sizlerle beraber olmak bile güzel. Umarım mabedimizde buluşmaya tekrar başlarız. Bazı sporcularımız taraftarla hala tanışmadı. Aşı olmayanlara olmalarını tavsiye ederim."