Fenerbahçe kongresinde 16. madde kararı
Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım'ın reddini istediği 16. madde oy çokluğuyla kabul edildi.
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın karşı çıktığı tüzüğün 16. maddesi genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.
16. MADDENİN İÇERİĞİ
Spor şubeleri ve ticari faaliyetlerin yeniden yapılanması hakkında yönetime yetki verilmesi. Satış, satın alma, birleşme, bölünme, tekstil dahil her türlü işlemin yapılması, şirket kurulması, yatırım ortaklarının kurulması, var olan şirketlere ortak olunması, her türlü gayrimenkul alımı yapılması/satılması, kulübe ait hisselerin satışı ve/veya geri alınması..
16. MADDE İÇİN AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Aziz Yıldırım, basın toplantısında 16. maddeye vurgu yaparken, "Tehlikeli madde. Bu maddelerde şirketi alıp devrediyor, ama soyut. Somut yok. Gayrimenkulleri, hisse senetlerini satıyor. Burada bir rakam belli değil. 16. maddeyi çeksinler. Bu maddelerini güzelce anlatsınlar. Benim anlayacağım, herkesin anlayacağı şekilde. Öyle yapsınlar. Bir ay içinde genel kurul yapsınlar ve orada kabul edelim. Bunun arkasından kulübü de satıyoruz diyebilirler. 16. maddeye karşıyım. Bunu çeksinler. Daha ilerisi mahkemeye götüreceğim. Kapalı, ne olacağı belli değil" demişti.
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