Ümit Özdağ, savunmasını verdi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Merkezi'ne savunmasını verdi.
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, savunmasını verdi.
Özdağ'ın savunması müşterek disiplin kuruluna sevk edildi. Özdağ hakkındaki kararın ise gelecek hafta verileceği öğrenildi.
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