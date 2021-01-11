Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun tutuklandı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:53

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun ise buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan Ümitcan Uygun, adliyeye götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Uygun'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medyada kendi adına birçok hesap açıldığını, bu hesapları kimin yönettiğini bilmediğini belirten Uygun, sosyal medyada narkotik içerikli bir yayın yapmadığını öne sürerek, “Ben metamfetamin maddesini bir defa kullandım. 3, 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'deki bir pavyonda konsomatris olarak çalışan takma ismi Kumsal olan kişiden aldım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum Aşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K.'yi mahalleden tanırım. Bu şahsın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Uygun, sosyal medyadaki videoyla alakalı ise şunları kaydetti:

“Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim metamfetamin isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. ‘Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum.”

Öte yandan baba Durak Uygun'un polisteki ifadesinde oğlu Ümitcan Uygun'un herhangi bir işte çalışmadığını ve geliri olmadığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade ettiği belirtildi.

TUTUKLAMA KARARI

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Tutuklanan Ümitcan Uygun'un, cezaevine götürülmeden önce DNA örneği alınmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için karar almıştı. Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un, söz konusu karşılaştırmanın yapılabilmesi amacıyla DNA örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü belirtildi. Ümitcan Uygun, Adli Tıp Kurumu'daki işlemin ardından cezaevine sevk edildi.

Aleyna Çakır’ın otopsisinde rastlanan sperm ve tırnak parçasında çıkan Y-STR’nin aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiş, fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y STR’nin şüpheli Ümitcan Uygun’a ait olup olmadığı araştırılmamıştı.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Öte yandan, şüphelinin adliyeden çıkışını çeken basın mensupları, Uygun’un yakınlarının hedefi oldu. Gazetecilere saldıran ve tehditler savuran Uygun’un yakınları, taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Basın mensuplarının, saldırıyı gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.





Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.

Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/uu29S5hnYi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 28, 2020



