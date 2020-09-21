Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun’un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi
Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Uygun'un olay yerine taksi ile gittiği belirlenirken, şoförün emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.
Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran'da Keçiören ilçesindeki evde şüpheli şekilde ölü bulundu. Erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulunduğu iddia edildi. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.
TAKSİCİYE ULAŞILDI
Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polis, Gülay Uygun'un olay yerine nasıl gittiğini tespit için evi ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası Uygun’un sabah saatlerinden evinden çıktıktan sonra bindiği taksi tespit edildi. Polisin taksiciye ulaştığı ve ifadesini aldığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu ve kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.
ÇAKIR’IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ
Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü Ümitcan Uygun'un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği HTS kaydı dosyaya girdi. Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır'ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Demirtaş savcılara seslendi
Video Haberler
- Bozulan otomobili iterken dehşeti yaşadılar!
- İstanbul'da iki grubun bıçaklı sopalı kavgası kamerada
- 3 kişi yanarak can verdi
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
- Esrarengiz olay karşısında büyük panik yaşandı
- Sürücünün vurup kaçtığı kişi bakın kim çıktı
- Oyuncu Birce Akalay'ı ağlatan görüntüler
- Kapkaç terörü kamerada!
- Skandal görüntülerin ardından o baba serbest bırakıldı
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Demirtaş savcılara seslendi