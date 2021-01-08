Ümmiye Koçak’ın çektiği 'Yün Bebek' filmi BluTV’de izleyiciyle buluştu

08 Ocak 2021 Cuma, 15:46

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu ve oyun yazarı Ümmiye Koçak’ın ödüllü filmi “Yün Bebek”, BluTV’de yayımlandı.

Kadınların sesini daha geniş kitlelere duyurmak adına filmi için dijital yayıncı arayışında olduğunu sosyal medyadan duyuran Koçak’ın çağrısına BluTV’den yanıt geldi.

“Anadolu kadınının hikâyesini en iyi Anadolu kadını anlatır” diyen platform, filmi kütüphanesine ekledi.

Anadolu kadınının hikayesini en iyi anadolu kadını anlatır. Ümmiye Koçak’ın New York Avrasya Film Festivali’nden ödülle dönen filmi #YünBebek şimdi sadece BluTV’de. @ummiyekocak pic.twitter.com/jkpCS05l29 — BluTV (@BluTV) January 7, 2021

Filminin BluTV'de yayımlanmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Koçak şunları söyledi:

"Güzel yavrularım, yazıp yönettiğim sinema filmimiz 'Yün Bebek'i daha geniş kitlelere izletmek adına bizlere destek olan BluTV ailesine çok teşekkür ederim. Benim tek amacım kadınların sesini duyurabilmek. Çünkü Anadolu kadınları istediğinde her şeyi yapabilir."

Güzel yavrularım, yazıp yönettiğim sinema filmimiz “Yün Bebek”i daha geniş kitlelere izletmek adına bizlere destek olan @BluTV ailesine çok teşekkür ederim. Benim tek amacım kadınların sesini duyurabilmek. Çünkü Anadolu kadınları istediğinde her şeyi yapabilir. pic.twitter.com/8g6HUj1OaG — Ümmiye koçak (@ummiyekocak) January 7, 2021

Ümmiye Koçak’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği filmde Anadolu kadınının maruz kaldığı sözlü ve fiziksel şiddete dikkat çekiliyor. Uzun metraj filmde Mersin’de yaşayan köylü kadınlar rol alıyor.

2012’de 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde galası gerçekleştirilen “Yün Bebek”, 2013’te New York Avrasya Film Festivali’nde Koçak’a ‘sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı’ ödülünü kazandırdı.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ümmiye Koçak

2001 yılında Mersine bağlı Arslanköy'de kurulan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu ve oyun yazarı Ümmiye Koçak, sosyal medya hesabından çağrıda bulunmuştu.

Koçak çağrısında, senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ödüllü "Yün Bebek" filminin, dijital ortamda izleyiciyle buluşmasını istediklerini dile getirmiş ve şunları söylemişti:

"Senaryosunu yazıp yönettiğim ve bizlere ABD'de ödül kazandıran uzun metraj sinema filmimiz ‘Yün Bebek’i dijital ortamda izlenmesini çok istiyoruz. Tek amaç kadınların sesini duyurabilmek. Anadolu kadınları istediğinde her şeyi yapabilir."

Senaryosunu yazıp yönettiğim ve bizlere ABD'de ödül kazandıran uzun metraj sinema filmimiz ‘Yün Bebek’i dijital ortamda izlenmesini çok istiyoruz. Tek amaç kadınların sesini duyurabilmek. Anadolu kadınları istediğinde her şeyi yapabilir. pic.twitter.com/X0h000illj — Ümmiye koçak (@ummiyekocak) December 17, 2020

ARSLANKÖY KADINLAR TİYATRO TOPLULUĞU

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, 2001 yılında Ümmiye Koçak öncülüğünde Mersin’e bağlı Arslanköy’de kuruldu.

Topluluğun sahnelediği ilk oyun Remzi Özçelik’in “Taş Bademleri” adlı oyunu oldu.

Daha sonra kendi hikâyelerinden oluşan “Kadının Feryadı” oyununu sahneye taşıyan ekip, 2006 yılında “Hasret Çiçekleri” isimli oyunlarını Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde sahneledi.

Tarlada çalışarak bitiktirdiği paralarla, “Yün Bebek” isimli filmi yazıp yöneten Ümmiye Koçak; kadına karşı şiddeti anlattığı filmle 2. New York Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünü kazandı.

"YÜN BEBEK" FİLMİNİN FRAGMANI: