Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti

26 Nisan 2021 Pazartesi, 21:39

İstanbul'da AKP'li belediyelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerine yönelik müdahaleleri devam ediyor. Üsküdar'ın ardından bugün de Ümraniye'de halk ekmek büfesinin kurulması engellenmişti.

Akşam gelen görüntülere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'nin tüm engelleme çabalarına rağmen büfeyi planlanan noktaya yerleştirdi.

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