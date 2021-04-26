Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Halk Ekmek büfeleri AKP tarafından engellenmeye çalışılıyordu. Akşam gelen görüntülere göre Halk Ekmek büfesi planlanan noktaya yerleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2021 Pazartesi, 21:39
Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
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İstanbul'da AKP'li belediyelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerine yönelik müdahaleleri devam ediyor. Üsküdar'ın ardından bugün de Ümraniye'de halk ekmek büfesinin kurulması engellenmişti.

Akşam gelen görüntülere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'nin tüm engelleme çabalarına rağmen büfeyi planlanan noktaya yerleştirdi. 

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