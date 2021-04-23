Hatay'da 'yüksek sesle konuşma' kavgası: 2 ölü 3 yaralı
Hatay'da bir kişi, iddiaya göre yüksek sesle konuştukları için tartışmaya girdiği komşularına tüfekle rastgele ateş etti. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay Payas ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi'nde meyana geldi. İddiaya göre ilçede balıkçılık yapan Hamza Eroğlu (57) evinde bulunduğu sırada yan taraftaki bir iş yerinde bulunanların yüksek sesle konuşmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağı inen Eroğlu, sohbet edenlere yüksek sesle konuşmamaları uyarısında bulundu.
Çıkan uyarı tartışmaya daha sonrada kavgaya dönüşünce, Eroğlu tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. 1’i kadın, 1’i polis memur ile 4 kişi yaralayan zanlı, daha sonra tüfekle intihar eti. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ KURTARILAMADI
Tartışma nedeniyle kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 1’i kadın, 4 kişi çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak adlı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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