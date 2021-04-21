Servet Yardımcı: "Daha büyük yaptırımlar gelecek"

21 Nisan 2021 Çarşamba, 00:47

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avrupa Süper Ligi'nin iptal aşamasını anlattı ve yapılan toplantının detayları ile ilgili konuştu.

İşte Servet Yardımcı'nın açıklamaları...

Manchester City ve Chelsea çekilmiş, Atletico Madrid de muhtemelen çekilecekmiş. Çözülme bekliyorduk zaten. Öyle bir özelleşme, böyle bir darbe dünya futbolu için kabul edilemezdi.

"DAHA BÜYÜK YAPTIRIM GELECEK"

FIFA ve UEFA katı durdu, dayanışma muazzamdı. Sponsorlar, taraftarlar falan, bu tepkinin karşısında duramazlardı. Ceferin'in dediği gibi, siz kimsiniz de futbolu sahipleniyorsunuz? Siz başkansınız. Futbolun coşkusu var. Bunun gerçekleşmesi mümkün değildi, Cuma günü daha büyük yaptırımlar gelecek.

Bu takımların bu sene Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden men edilecekleri konusunda bir gelişme olmadı, hiç gündeme gelmedi, tartışılmadı bile. Böyle bir şey olacağını da sanmıyorum.

Agnelli'nin istifası sürpriz olmaz, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Onun yerine Kulüpler Birliği Başkanlığına Rummenigge seçildi zaten. Büyük hayal kırıklığı oldu maalesef. İstifa etmesi normal.

"TÜRKİYE'DE TEKLİF YOKTUR"

Türkiye'den bir kulübe teklif yapıldığını zannetmiyorum, olsa bile, söylediğim gibi UEFA ve FIFA'nın getireceği yaptırımları TFF uygulamak zorunda. Öyle bir teklif olduğunu zannetmiyorum.

Cuma günü EURO 2020'nin son durumu netleşecek, 12 şehrin durumu belli olacak, 2 şehir seyirci konusunda teyitlerini veremediler. Avrupa Şampiyonası'nın hangi şehirlerde ne kadar seyirci ile oynanacağı belli olacak. Dublin, Bilbao ve Münih hala zorlanıyor, resmi makamlardan seyirci teyidi verilmiş değil.