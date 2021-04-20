Liverpoollu futbolculardan Avrupa Ligi açıklaması: İstemiyoruz

Liverpoollu futbolcular ortak açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 23:22
Liverpoollu futbolculardan Avrupa Ligi açıklaması: İstemiyoruz
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İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool Avrupa Süper Ligine katılacağını açıklayan takımların başında geliyordu. Ancak hem teknik direktör Kloop hem de futbolcular bu duruma karşı çıkıyor.


Liverpool'lu oyuncular Avrupa Süper Ligi ile ilgili ortak bir paylaşımda bulundular. Açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerine vurgu yapıldı ve "Avrupa Süper Ligi'ni sevmiyoruz ve yapılmasını istemiyoruz. Takım olarak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur. Asla yalnız yürümeyeceksiniz."



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