Üniversitelerin akademik kadrolarında 'kişiye özel ilan' skandalı sürüyor
Bingöl Üniversitesi Psikoloji bölümü, Maneviyat Psikolojisi Ana Bilim Dalı’nda açılan doçentlik kadrosunun “kişiye özel” hazırlandığı iddialarının ardından ilanda değişikliğe gidildi.
Cumhuriyet, atanacak doçentin ilanının şartlarının “kişiye özel” hazırlandığı iddialarını, dün gündeme getirmişti. İlanın şartları arasında, “Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanı almış olup maneviyat psikolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” yer alması dikkat çekmişti. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da “#PsikolojiyePsikologAtaBingöl” başlığıyla ilana tepki göstermişti.
YENİ İLAN YAYIMLANDI
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayımladığı yönetmelikte, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” denilmesine karşın Bingöl Üniversitesi’nin ilanının “kişiye özel” hazırlandığı öne sürülmüştü. “Kişiye özel” kadro iddialarının ardından üniversite, düzeltme ilanı yayımladı. Söz konusu ilandan “Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak” şartı çıkarıldı. Kadronun şartı, “Maneviyat Psikolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” diye değiştirildi. İlandaki düzeltmeye ilişkin ise üniversiteden bir açıklama yapılmadı.
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