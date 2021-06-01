YÖK'ün hazırladığı yönetmeliğe rağmen kişiye özel atamalar sürüyor

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

Bingöl Üniversitesi’nde, psikoloji bölümü, maneviyat psikolojisi ana bilim dalında açılan doçentlik kadrosunun “kişiye özel” hazırlandığı öne sürüldü. İlanda, “Temel İslam bilimleri alanında doçent unvanı almış olup maneviyat psikolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartlarının yer alması dikkat çekti. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, “#PsikolojiyePsikologAtaBingöl” başlığıyla ilana tepki gösterdi.

Bingöl Üniversitesi, profesör, doçent ve öğretim üyesi almak üzere geçen cuma 21 ilan verdi. İlanların çoğunun şartları arasında bir çalışma alanına işaret edildi. Fen-edebiyat fakültesi, psikoloji bölümü, maneviyat psikolojisi ana bilim dalında açılan doçentlik kadrosu tepkilere neden oldu. İlanın “kişiye özel” hazırlandığı öne sürüldü. İlanın şartları arasında “Temel İslam bilimleri alanında doçent unvanı almış olup maneviyat psikolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” yer aldı. Psikoloji bölümüne “İslam Bilimleri” alanında doçentliğini almış bir akademisyenin yerleştirilecek olması dikkat çekti.

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ DE VAR

Öte yandan üniversitenin Psikoloji bölümünün eğitim kadrosunda yer alan iki akademisyenin lisanslarının psikoloji olmadığı, bilgisayar öğretmenliği ve felsefe bölümü olduğu görüldü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Mart’ta “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlamıştı. Yönetmelikte, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” denilmişti.