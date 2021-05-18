YÖK düzenlemeleri Resmi Gazete'de! Asgari puan şartı 85'e yükseltildi
'Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki' öğretim görevlisi kadroları ile 'yabancı dil dersi veren öğretim görevlisi' kadrolarına atanmak için aranan asgari puan şartı 85'e yükseltildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akademide 'kalite ve liyakatı' artırmaya yönelik düzenlemeler yapıldı.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ASGARİ PUAN ŞARTI 85'E YÜKSELTİLDİ
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün tespitleri ve öğrencilerden gelen talepler üzerine, 'yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki' öğretim görevlisi kadroları ile 'yabancı dil dersi veren öğretim görevlisi' kadrolarına atanmak için aranan asgari puan şartı 85'e yükseltildi. Böylelikle öğrencilere 'yabancı dil eğitimi verecek hocalarda' aranacak yabancı dil yetkinliği yükseltildi.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte de ilgili iki önemli değişiklik yapıldı. Buna göre, araştırma üniversitelerinin, YÖK tarafından belirlenecek 'öncelikli alan araştırma görevlisi seçiminde', ALES ve yabancı dil merkezi sınav puanları gibi nesnel kriterlerin belirleyici etkisi artırıldı.
Diğer önemli değişikliğe göre ise ön değerlendirme sonucunda, sınava çağrılacak aday sayısı, ilan edilen kadronun 10 katıyken, bu sayı üniversiteler için üç katını geçemeyecek.
"LİYAKAT VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ' ARTIRMA ÇABAMIZIN DEVAMI"
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda düzenlemeye ilişkin şunları yazdı:
Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz 'YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi'nin tanıtım toplantısında, bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduğumuzu ve bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapacağımızı ifade etmiş idik" diyen Saraç, devamında "Akabinde kişilerin yaptıkları tezlerin ilanda özel şart olarak konulamayacağına dair düzenleme yaptık. Bugün yayımlanan değişikliklerimiz de akademimizde 'liyakat ve fırsat eşitliğini' artırma çabamızın devamı niteliğindedir. Bu istikamette düzenlemelerimiz devam edecektir.
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