Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra "ÇARK ETTİ"

12 Eylül 2021 Pazar, 20:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaştığı videoyla partisinin mülteci politikasını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında en önemli 5 önceliklerinden birinin "Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlamak" olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Bunlar çözemediler, çözme güçleri de yok, kapasiteleri de yok ama biz çözeceğiz. Ama biz insani boyutuyla ele alacağız sorunu ve çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından konuştu. Çavuşoğlu, Suriyeli mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için komşu ülkeler olarak inisiyatif aldıklarını belirterek, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle Suriyeliler başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var" dedi.

"AKP ÇARK ETTİ"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından Suriyelileri göndermeye karar verdiğini söyledi.

Özkan'ın paylaşımı şu şekilde:

AKP YİNE ÇARK ETTİ! "Onlar muhacir, biz ensarız. Mültecilere 40 milyar dolar harcadık bir 40 daha harcarız. Bay Kemal rahatsız olsa bile Suriyelileri göndermeyeceğiz" diyen Erdoğan, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu konuşunca Suriyelileri gönderme çalışması başlattı.