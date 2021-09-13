Erdoğan'dan Ali Erbaş'a destek telefonu: İnanıyorum ki duruşunuz fırsat vermeyecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı programa telefonla bağlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlediği toplantıya telefonla katıldı.
Telefon konuşmasında Erdoğan, "Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor" deyip "Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir." ifadelerini kullandı.
BÜYÜK HİZMETLER BEKLİYORUZ
"Allah'tan sırat-ı müstakim üzere yaşamayı nasip etmesi" temennisinde bulunan Erdoğan, "Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz" diye konuştu.
Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.
İlgili Haberler
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş devam ediyor: 1 asırdır uyguladıkları kirli senaryolar tutmadı
- İktidar değişimi tam da kapıdayken sahnede Erbaş
- Taliban’ın ‘eylemi’, Erbaş’ın ‘söylemi’
- Ali Erbaş: 'İnanç insan ile Allah arasında olsun, ticarete, siyasete, yargıya yansımasın' diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar!
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü
- Edremit'teki kanlı baskında yeni gelişme