Erdoğan'dan Ali Erbaş'a destek telefonu: İnanıyorum ki duruşunuz fırsat vermeyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı programa telefonla bağlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz" dedi.

DHA
13 Eylül 2021 Pazartesi, 02:39
Erdoğan'dan Ali Erbaş'a destek telefonu: İnanıyorum ki duruşunuz fırsat vermeyecek
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlediği toplantıya telefonla katıldı.

Telefon konuşmasında Erdoğan, "Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor" deyip "Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HİZMETLER BEKLİYORUZ

"Allah'tan sırat-ı müstakim üzere yaşamayı nasip etmesi" temennisinde bulunan Erdoğan, "Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz" diye konuştu.

Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.



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