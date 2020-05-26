Ünlü cazcı Jimmy Cobb hayata veda etti
Miles Davis’in ünlü “Kind of Blue” albümünde davul çalan Jimmy Cobb 91 yaşındaydı.
ABD’nin Washington kentinde 1929’da dünyaya gelen Jimmy Cobb 1950 yılında saksofoncu Earl Bostic ile turneye çıkarak caz kariyerine başlamıştı.
Ardından Billie Holiday, Dinah Washington, Dizzie Gillespie, Wynton Kelly ve Cannonball Adderley gibi başka ünlü isimlerle sahne alan Jimmy Cobb 1959 yılında caz tarihinin en ünlü albümlerinden biri olarak bilinen “Kind of Blue”nun kayıtları için Miles Davis ile anlaştı.
Jimmy Cobb’ın “Kind of Blue”daki zil vuruşları ve hafif çalış tarzı albümün havasını doğrudan etkiledi ve birçoklarına göre Miles Davis’in kariyerine büyük bir etki yaptı.
Miles Davis ile başka albümlerde de (“Porgy and Bess”, “Sketches of Spain”, Someday My Prince Will Come” ve “Miles Davis at Carnegie Hall”) çalışan Jimmy Cobb aynı dönemde Wayne Shorter ve John Coltrane ile de kayıtlar yaptı.
1980’lerde kendi topluluğunu kuran Cobb’ın son iki albümü “This I Dig of You” ve “Cobb’s Pocket” 2019 yılında piyasaya çıktı.
Jimmy Cobb bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.
Video Haberler
- Canlı yayında: Vali, AKP'li başkandan hediye umre istedi
- Dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı'dan açıklama
- Caddebostan sahilinde yeni dönem!
- CNN Türk'te tepki çeken görüntüler
- Polis şiddeti bitmiyor: Bu kez de Zeytinburnu'nda...
- Sivas'ta su kanalında şaşkına çeviren görüntüler
- Önce hamile kadını tekmeledi sonra polise saldırdı
- Hava alalım dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler
- Yolcu uçağında yumruk yumruğa 'sosyal mesafe' kavgası
- Cumhurbaşkanlığı'nda çalışıyorum, küçük bir ceza yazın