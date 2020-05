Ünlü cazcı Jimmy Cobb hayata veda etti

26 Mayıs 2020 Salı, 09:58

ABD’nin Washington kentinde 1929’da dünyaya gelen Jimmy Cobb 1950 yılında saksofoncu Earl Bostic ile turneye çıkarak caz kariyerine başlamıştı.

Ardından Billie Holiday, Dinah Washington, Dizzie Gillespie, Wynton Kelly ve Cannonball Adderley gibi başka ünlü isimlerle sahne alan Jimmy Cobb 1959 yılında caz tarihinin en ünlü albümlerinden biri olarak bilinen “Kind of Blue”nun kayıtları için Miles Davis ile anlaştı.







Jimmy Cobb’ın “Kind of Blue”daki zil vuruşları ve hafif çalış tarzı albümün havasını doğrudan etkiledi ve birçoklarına göre Miles Davis’in kariyerine büyük bir etki yaptı.

Miles Davis ile başka albümlerde de (“Porgy and Bess”, “Sketches of Spain”, Someday My Prince Will Come” ve “Miles Davis at Carnegie Hall”) çalışan Jimmy Cobb aynı dönemde Wayne Shorter ve John Coltrane ile de kayıtlar yaptı.



1980’lerde kendi topluluğunu kuran Cobb’ın son iki albümü “This I Dig of You” ve “Cobb’s Pocket” 2019 yılında piyasaya çıktı.



Jimmy Cobb bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.