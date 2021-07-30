Ünlü çizgi dizi Arthur, 25 yıl sonra sona eriyor
İlk olarak 1996'da yayımlanan çizgi dizi 'Arthur'un, 2022 yılında final yapacağı açıklandı.
Fenomen çizgi dizi Arthur'un geliştiricisi Kathy Waugh bir podcast sırasında, çocuk programı markası PBS Kids'in çizgi dizisi Arthur'u, 25 sezonun ardından bitirmeyi planladığını söyledi.
Dizinin final sezonu 2022'de yayımlanacak.
Medyaradar'ın The Guardian'ın haberinden aktardığına göre; Waugh, "Bu bir reyting sorunu mu yoksa emekliye ayırma ihtiyacı mı, bilmiyorum" dedi
İlk olarak 1996'da yayımlanan dizi, 1976'da Arthur karakterini yaratan Marc Brown'ın popüler kitap serisine dayanıyor. Yerdomuzu karakterini, ailesini ve arkadaşlarının maceralarını konu edinen çizgi film, çocuklara çeşitlilik ve kapsayıcılık hakkında dersler vermesiyle biliniyor.
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