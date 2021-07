Resmi hesaptan paylaşıldı: Teletabiler de Covid-19 aşısı oldu

İngiliz çocuk dizisi Teletabiler'in 4 kahramanı Tinki Vinki, Dipsi, Lala ve Po'nun 'aşı olduğu' sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Aşılara yönelik önyargıları kırmak ve kamuoyuna aşı olma fikrini benimsetmek için yapılan söz konusu halkla ilişkiler çalışmasının duyurusu, şimdiye kadar 428 binden fazla beğeni ve 90 bine yakın retweet aldı.

Paylaşımda "Hepimiz aşılandık! Tubby sıcak yazı için tam zamanında. Kim dışarı çıkıp oynamaya hazır" denildi.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ?? Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs