Netflix'ten 'Pokemon dizisi' atağı

27 Temmuz 2021 Salı, 15:48

Dijital yayın platformu Netflix, Pokemon'un canlı aksiyon dizisini geliştiriyor. Dizinin senaryosunu, Lucifer dizisinin yürütücü yapımcısı olarak tanınan Joe Henderson kaleme alacak. Henderson ayrıca dizinin yürütücü yapımcılık görevini üstlenecek.

Beyazperde'nin Variety'den aktardığına göre, dizi, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Detective Pikachu'nun kopyası tarzında olacak. Şu an için dizi ile ilgili resmi bir detay açıklanmadı.

Netflix Pokemon'un yanı sıra bir diğer canlı aksiyon olan John Cho ve Daniella Pineda'nın rol aldığı "Cowboy Bebop" ile ilgileniyor.

Ayrıca Pokemon'un anime dizisi, platform üzerinden izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.