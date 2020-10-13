Ünlü isim açıkladı: Apple, iPhone 12 ile birlikte iPad Air'ı da piyasaya sürecek
Sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, Apple'ın bugünkü etkinliğiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şirketin iPhone 12 tanıtımına ek olarak eylül ayında duyurulan iPad Air'ı da bugün piyasaya süreceğini söyleyen Prosser, tüketicilerin bu ürünlere eş zamanlı olarak erişebileceklerini iddia etti.
Apple hayranlarının büyük bir heyecanla bekledikleri o gün geldi çattı. Şirket, 20.00'de düzenleyeceği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu iPhone 12'yi tanıtacak. Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilerle bu telefonların neler sunacağını genel hatlarıyla öğrenmiş olsak da Apple'ın yapacağı açıklamalar, iPhone 12 serisinin tüm detaylarını gözler önüne serecek. Ancak Apple'ın bugünkü etkinliğinin tek yıldızı iPhone 12 olmayacak gibi görünüyor.
Apple, eylül ayı içerisinde düzenlediği Time Flies isimli etkinlikte, yeni tablet modeli iPad Air'ı tanıtmıştı. Teknik özellikleriyle tüketicileri kendine hayran bırakan tablet, bugüne dek piyasaya sürülmedi. Apple o dönemlerde, ürünün ekim ayı içerisinde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Sızıntılarıyla meşhur olan Jon Prosser ise bugünkü etkinlikle birlikte iPad Air'ın da piyasaya sürüleceğini söylüyor. Üstelik tüketiciler, Apple'ın yeni tablet ve yeni iPhone'larına birlikte sahip olabilecekler.
Prosser, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Apple'ın hem iPad Air hem de iPhone 12 serisinde kullandığı A14 Bionic işlemcisinin bu tür bir karara neden olduğunu söylüyor. Prosser'a göre Apple, A14 Bionic işlemcili iPad Air'ın, iPhone 12'den önce tüketicilere ulaşmasını istememiş. İşte bu yüzden de şirketin yeni tableti, bugün itibarıyla ön sipariş verilebilecek ve iPhone 12'lerle eş zamanlı olarak teslim edilecek.
Kaynak: WebTekno
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