Ünlü komedyen Norm MacDonald beyin kanserine yenik düştü
Kanadalı ünlü komedyen Norm MacDonald beyin kanseriyle olan mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Conan O'Brien'ın programında da boy gösteren komedyen, sıra dışı mizah anlayışıyla tanınıyordu.
Amerikalı komedyen Norm Macdonald, 61 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen komedyen, dokuz yıldır kanserle mücadele ediyordu.
Komedyenin son anlarında yanında olan, yapım ortağı ve arkadaşı Lori Jo Hoekstra, Macdonald’ın uzun zamandır kanserle mücadele ettiğini, sağlık sorununu ailesi, arkadaşları ve hayranlarından gizli tutmaya karar verdiğini açıkladı.
Deadline’a konuşan Hoekstra, “Komedisiyle gurur duyuyordu. Hastalığının seyircilerini ve sevdiklerini etkilemesini hiç istemedi. Norm’un saf bir komiklik anlayışı vardı. Bir keresinde, ‘Bir şaka sürpriz bir şekilde kişiyi yakalamalı, hiçbir zaman dalkavukluk şeklinde olmamalı’ diye yazmıştı. O hiçbir zaman dalkavukluk yapmadı. Çok özleyeceğim” dedi.
NTV'de yer alan habere göre Macdonald, kasım ayında New York Komedi Festivali’nde yer alacaktı.
SNL'DEKİ TAKLİTLERİYLE TANINDI
1993-1998 yılları aradında televizyon şovu Saturday Night Live’ın (SNL) kadrosunda yer alan Macdonald, üç sezon boyunca da şovun sunuculuğunu üstlenmişti.
1959 yılında Quebec’te doğan komedyen, gösteri dünyasındaki kariyerine Kanada’daki kulüplerde komedyenlik yaparak başladı. 1990’da on Star Search’te yarışmacı olarak yer alan Macdonald, ilk kez The Dennis Miller Show için yazarlık yaptı.
1992-1993 yılları arasında Roseanne Barr’ın sitcom’u Roseanne’in senaristliğini üstlendi. Ardından SNL’de şov yapmaya başlayan Macdonald; Clint Eastwood, David Letterman, Larry King, Quentin Tarantino, Mr. Bean gibi isimlerin taklitleriyle akılda kaldı.
Video Haberler
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi
- Antalya'da korkunç sopalı 'gürültü' kavgası
- Şaşkına çeviren anlar! Denize girmeye devam ettiler
- Özdemir'in Fatih Erbakan'ı yayına almama gerekçesi
- Esnafın '128 milyar dolar' çıkışı
- Trafikte korku dolu anlar! Yaptığı cezasız kalmadı
En Çok Okunan Haberler
- Bill Gates’ten bir pandemi uyarısı daha
- Sedat Peker ve bir milletvekiline suikast...
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- Mikrofonu aldı, öğrencilere tehdit yağdırdı!
- Nagehan Alçı, Afganistan'a gitti
- Haluk Levent'ten 'pişmanım' paylaşımı
- İYİ Parti'den, küfreden AKP'li Mehmet Sekmen'e protesto
- ODTÜ’yü isyan ettiren atama
- Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı