Disney ve Scarlett Johansson davası büyüyor: Dava üst bir mahkemeye taşınacak

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:06

Disney, Marvel filmi "Black Widow"un başrol oyuncusu Scarlett Johansson'ı, Disney’e karşı dava açmasının ardından üst bir mahkemeye gitmesi için zorlayacak. Avukat Daniel Petrocelli, sözleşme gereği Disney'in "Black Widow"a "geniş sinema" gösterimi verme yükümlülüğünü yerine getirdiğini ancak sözleşmedeki maddelerin hiçbirinin gösterimin sinemalara özel olmasını gerektirmediğini savundu.

Beyazperde'nin haberine göre, "Black Widow", gösterime girdiği ilk hafta sonunda 218 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek korona virüsü dönemi gişe rekorunu kırdı. Ancak dava dosyasına göre, Scarlett Johansson, filmin aynı zamanda Disney+'ta gösterime girmesi nedeniyle potansiyel gelirinin engellendiğini iddia etti. Oyuncu, bu nedenle Disney'e dava açtı.

'DİSNEY, GİŞE TOPLAMINA PLATFORM GELİRLERİNİ DE EKLEMEYİ KABUL ETTİ'

Disney'in avukatı Petrocelli, devam eden pandemi göz önüne alındığında “Black Widow”un gerçekten iyi performans gösterdiğini savunurken; Disney ayrıca Johansson'ın alacağı payı hesaplamak amacıyla, gişe toplamına platform gelirlerini eklemeyi kabul ettiğini de belirtti.

Johansson'ın sözleşmesi, Disney Plus'ın çıkışından iki yıl önce olan 2017'den kalma. Bu nedenle sözleşmedeki şartlar bir platformda yayınlanmayı barındırmıyor. Johansson'ın avukatları da, Marvel'ın genel danışmanının 2019'da stüdyonun filmi "diğer filmlerimiz gibi" ibaresiyle yayınlayacağını doğruladığını aktardı.

'DİSNEY, JOHANSSON İLE OLAN SÖZLEŞMEYE MÜDAHELE ETTİ'

Johansson'ın davası, Marvel'ın sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia ediyor ama açık bir sözleşme ihlali iddiası belirtmiyor. Bu nedenle Johansson’ın avukatı John Berlinski, Disney'in Disney Plus'ı güçlendirmek için yan kuruluşun Johansson ile olan sözleşmesine müdahale ettiğini iddia ederek ana şirket olan Disney'e dava açtı.

Berlinski, Disney'in dava karşısındaki “Bu dosyaların hiçbir değeri yok. Johansson, COVID-19 pandemisinin korkunç ve uzun süreli küresel etkilerini duygusuz bir şekilde göz ardı ediyor” yanıtını oyuncunun karakterine bir saldırı olarak niteledi, bu nedenle birçok kişi Johansson’a destek olmaya başladı. Johansson’un avukatı Berlinski, Disney’i “kadın düşmanı” olarak nitelerken, Disney’in gişe gelirlerini yok edeceğini bildiği halde daha fazla abone kazanmak için "Black Widow"u Disney+’ta kasten yayınladığını iddia etti.