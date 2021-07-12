Ünlü model Bella Hadid dinlediği Türkçe şarkıyı paylaştı
Filistin asıllı model Bella Hadid, sosyal medya hesabından "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna sevdiği Türkçe şarkıyla yanıt verdi.
Victoria's Secret modeli Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinin merak ettiklerini yanıtladı.
Hadid'e gelen bir sorusu ise Türk takipçilerin gözünden kaçmadı.
"YAKIN ZAMANDA GELEBİLİRİM"
24 yaşındaki Hadid, bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, Rabia Tunçbilek'in favorim dediği "Müsaadenle" şarkısıyla karşılık verdi. Hadid ayrıca, yakın zaman Türkiye'ye ziyarete geleceğini de belirtti.
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