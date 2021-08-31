Ezo Gelin'in kızı Celile Bozgeyik koronavirüsten yaşamını yitirdi

31 Ağustos 2021 Salı, 11:25

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşadığı Tel Abyad kentinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Celile Bozgeyik, yaklaşık 5 yıldır Gaziantep'te yaşıyordu. Annesinin mezarı Suriye’den Türkiye’ye getirilirken verilen Türk vatandaşlığı sözü 19 yıl sonra yerine getirilen Bozgeyik, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine yaklaşık 3 yıl önce kavuşmuştu.

ANNESİNİN YANINA GÖMÜLEMEDİ

Celile Bozgeyik’in, sağlığında, annesi Ezo Gelin’in Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyündeki mezarının yanına gömülmesini vasiyet ettiği öğrenildi. Ancak bu vasiyeti yerine getirilemedi.

Alınan bilgiye göre; Ezo Gelin’in mezarının anıt mezar olması nedeniyle kızı Celile Bozgeyik’in cenazesinin yanına gömülmesi için Oğuzeli ilçe belediyesinden meclis kararı alınması gerektiği; ancak Celile Bozgeyik’in çocuklarının da annelerinin yanına gömülmek isteyebilecekleri ve böyle bir işlem gerçekleştiği takdirde Ezo Gelin’in mezarının anıt mezar olmaktan çıkacağı gerekçesiyle vasiyetinin gerçekleştirilemediği öğrenildi.

Celile Bozgeyik, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

EZO GELİN'İN KİMDİR?

Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, 1909 yılında Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyünde dünyaya geldi. 1930 yılında, halk arasında “değişik” denilen usulle Şiddo Hanifi Açıkgöz ile evlendi ancak bu evliliği 1,5 yıl sonra sona erdi. 6 yıl dul yaşayan Ezon Gelin, 1936 yılında Suriye'nin Kozbaş köyünde teyzesinin oğlu Abuzer Memey ile evlenerek Suriye’ye gitti. Ezo Gelin'in bu evlilikten 3 çocuğu oldu.

Gelin gittiği günden itibaren vatan hasretiyle yanıp tutuşan Ezo Gelin, 1956 yılında verem hastalığına yakalanarak vefat etti. Ölmeden önce, Türkiye'yi gören Bozhöyük tepesine gömülmeyi vasiyet eden Ezo Gelin’in mezarı uzun yıllar o tepede kaldı. 1997 yılında Bakanlık ve Gaziantep Valiliği’nin girişimleri ile mezarın nakli için Suriye makamlarına başvuruldu. 2 yıl süren çalışma ve temaslar sonucu Ezo Gelin'in naaşı, 23 Eylül 1999 tarihinde Türkiye’ye getirilerek Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyündeki anıt mezara defnedildi.