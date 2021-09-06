Ünlü oyuncu Hugh Jackman, babası Chris Jackman yaşamını yitirdi

06 Eylül 2021 Pazartesi, 16:56

Hugh Jackman, sosyal medya hesabından babası Chris Jackman'ın 5 Eylül sabahı yaşamını yirtirdiğini duyurdu.

Duygusal bir not yazan Jackman, babasını Avustralya'da her 5 Eylül'de kutlanan 'Avustralya Babalar Günü'nde kaybettiğini belirterek babasının bir fotoğrafını paylaştı.

Jackman notunda, babasının ölümü nedeniyle derin bir üzüntüye boğulduğunu belirterek "Erken saatlerde babam vefat etti. Ona karşı büyük bir minnet ve sevgiyle doluyum. Olağanüstü bir insandı. Kendisini ailesine, işine ve inancına adadı" diye yazdı.

84 yaşında hayata gözlerini yuman Chris Jackman, tek başına Hugh dahil 3 oğlunu Avustralya'da büyüttü.

Chris Jackman'ın annesi onu daha çok küçükken bırakıp İngiltere'ye gitmişti.

"ANNE" NOTUYLA PAYLAŞMIŞTI

Haber Global'in aktardığına göre, Ünlü oyuncu Hugh Jackman, çocukluğunda, benzerine filmlerde rastlanabilecek bir dramın kahramanı olarak büyümüş. Jackman, henüz 8 yaşında bir çocukken annesinin kendisini ve kardeşlerini terk edip gittiğini bir röportajında anlatmıştı.

52 yaşındaki Hugh Jackman, geçtiğimiz ağustos ayında Instagram sayfasında annesi Grace McNeill ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Aktörün, "Anne" notuyla paylaştığı bu fotoğrafa da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bir takipçisi Grace McNeill'e hitaben "Hanımefendi bir centilmen yetiştirmişsiniz. Her ikinize de saygı duyuyorum" diye yazdı. Bu yoruma ise Jackman'ın hayatıyla ilgili gerçeği bilen takipçilerinden çok sayıda karşı yorum geldi. Bu takipçiler "Aslında Hugh'u babası büyüttü" diye yazarak 70'li yıllarda yaşanan o trajediyi hatırlattı.