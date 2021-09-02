Mazhar Alanson'un eski eşi Hale Alanson yaşamını yitirdi
MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson yaşamını yitirdi. Alanson, sosyal medya hesabından acı haberi duyurduğu bir paylaşımda bulundu.
Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson yaşamını yitirdi. Alanson, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle yaşamını yitiren eski eşi Hale Alanson’un ölümünü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ünlü müzisyen yaptığı paylaşımda, "Ankara Devlet operasından solist ilk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale" ifadelerini kullandı.
Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki çocuğu bulunuyor. Mazhar Alanson, 2003 yılında moda tasarımcısı Biricik Suden ile evlenmişti.
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