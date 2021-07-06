Genç oyuncu Daniel Mickelson 23 yaşında yaşamını yitirdi

06 Temmuz 2021 Salı, 16:19

Dünyaca ünlü ABD’li model Meredith Mickelson, 19 yaşından bu yana oyunculuk kariyerinde ilerleyen kardeşi Daniel Mickelson’un 23 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Instagram hesabından kardeşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Mickelson, şu ifadeleri kullandı:

"Kalbim paramparça ne diyeceğimi bilemiyorum. Kardeşimi, en iyi arkadaşımı ve kalbimin öteki yarısını kaybettim. Bu dünyada senden daha fazla sevdiğim tek bir insan yok. Tanrı beni senin kardeşin olarak seçtiği için minnettarım."

Henüz ölüm sebebine ilişkin bir detay paylaşılmayan Mickelson’un hayatını kaybetmesi pek çok ünlü ismi de yasa boğdu. Moda dünyasının yükselen yıldızı Kaia Gerber’den Paris Hilton’a, Madison Beer’dan Patrick Schwarzenegger’a kadar tanınmış pek çok isim, sosyal medyadan üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

Mickelson, The Killer Clown Meets the Candy Man filmindeki rolüyle adını duyururken, son dönemde Kids Back Home isimli giyim markasını kurmuştu.

KAİA GERBER'DEN DUYGUSAL VEDA

Birlikte yaptıkları bir FaceTime görüşmesinin ekran görüntüsünü paylaşan süper model Kaia Gerber, "Kanepede oturduğumuz ve bütün günü birbirimizi her gördüğümüzde konuşmaya devam ettiğimiz kendi gizli dilimizi bulmak için harcadığımız zamanı hatırlıyorum. Keşke oraya dönebilsek. Keşke yine muhtemelen herkesi rahatsız eden ama her seferinde içimizi parçalayan cümleler kuruyor olsaydık. Dünyadaki bu kadar çok kahkaha ve mutluluğun sebebi olduğunuz için teşekkür ederim. Burası sensiz aynı olmayacak. Seni seviyorum Daniel..." diye yazdı.

DANİEL MİCKELSON KİMDİR?

Daniel Mickelson, Atlanta'da 4 Ekim 1997’de dünyaya geldi. Mickelson, model ve Instagram yıldızı Meredith Mickelson’ın kardeşiydi.

Mickelson, en çok 2019 yılında yayınlanan Mani dizisindeki rolüyle tanındı. Ayrıca bağımsız korku filmi The Killer Clown Meets the Candy Man’de rol aldı.