Ünlü yapımcı Phil Spector koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yapımcı Phil Spector, cinayet suçu nedeniyle hapishanede olduğu sırada, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Phil Spector 81 yaşındaydı.

2003 yılında ABD'li oyuncu Lana Clarkson'ı öldürmekten 2009 yılında suçlu bulunan Phil Spector, 19 yıl hapse mahkum edilmişti.

Spector'un kaldığı hapishanede Covid-19'a yakalandığı ve yaklaşık 4 hafta önce hastaneye kaldırılarak özel bir hücre odada tedavi gördüğü ifade edildi.

Tedaviye olumlu cevap veren ünlü yapımcının tekrar cezaevine geri getirildiği ancak nefes almakta güçlük çekmesinin ardından tekrar hastaneye kaldırıldığı ve cumartesi günü de hayatını kaybettiği belirtildi.

Lana Clarkson'ın arkadaşı, sanatçı Kevin Abosch ise Spector'ın ölümünün ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Phil Spector'ın yasını tutanlar, lütfen öldürdüğü arkadaşım Lana Clarkson'ı unutmayın."

For those mourning the loss of Phil Spector, please don't forget my friend Lana Clarkson he murdered. A photo I took of her in the Hollywood Hills circa 1990. pic.twitter.com/mZUmKHDJy8