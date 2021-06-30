Hafsanur Sancaktutan'ın ardından oyuncu Seray Kaya da maruz kaldığı istismarı ifşa etti
Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki 2 kardeşin cinsel istismar davasında sanıkların tutuksuz yargılanma kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak Hafsanur Sancaktutan'ın ardından oyuncu Seray Kaya da sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.
Elmalı’da 2 küçük kardeşin anneleri, üvey babaları ve onların arkadaşları tarafından cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edildiğinin duyulması Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Karara #ElmalıDavası etiketiyle binlerce kişi tepki gösterdi.
Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından, birçok isim de maruz kaldığı istismar olaylarını ifşa etti. Çocukken dedesi tarafından istismara maruz kaldığını açıklayan oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın ardından, oyuncu Seray Kaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşının babası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını söyledi.
"ARKADAŞIMIN BABASI TARAFINDAN"
Oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek, şunları söyledi:
"Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."
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