Üreticinin elinde kalan sebzeler dar gelirli yurttaşlara

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:57

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde ürünleri elinde kalan ve pazara götürüp satamayan üreticilere destek oluyor. Çiftçinin tarlasındaki ürünleri çürümeye mahkûm bırakmayan Büyükşehir, üreticiden satın aldığı toplam 90 ton kabak, biber, salatalık ve patlıcanı dar gelirli yurttaşın kapısına kadar ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi bu sayede tam kapanma döneminde hem üreticiye hem de vatandaşa destek oluyor.

Sebzeler kapı kapı dağıtılıyor

Tam kapama sürecinde pazarların kapanmasından dolayı ürünleri ellerinde kalan üreticilere destek olmak ve bu ürünleri dar gelirli vatandaşlara ulaştırmak isteyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem üreticinin hem de dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürüyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından alımı yapılan 30 ton salatalık, 30 ton biber, 20 ton kabak ve 10 ton patlıcan olmak üzere toplam 90 ton sebze, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi personeli tarafından dezavantajlı mahallelerde dağıtılıyor.

Vatandaşa en az 3 günlük yemeklik malzeme dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi’nde bir depoya getirilen ve Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından özenle tek tek poşetlenen sebzeler, araçlarla mahallelere götürülerek, personel tarafında kapı kapı dağıtıldı. Mersinli üreticiden alınan ürünler, Tarsus ve Mersin’in 4 merkez ilçesindeki dar gelirli mahallelere götürüldü. Dezavantajlı ve gelir durumu düşük vatandaşlar, Büyükşehir sayesinde evlerine en az 3 günlük yemeklik malzeme almış oldu.

Gökçek: “Bunların hepsi bir milli değer, hazine ve üreticilerin bir yıllık alın teri”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, pandemi nedeniyle özellikle üretici ve tüketici arasında bir bağ kopması yaşandığını ifade ederken, “Restoranların şu anda sadece paket servisi yapması, otellerin kısmi kapanması, pazarcıların pazar yerlerinde satış yapamamasından dolayı üreticilerimiz ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldı. Şu anda üreticinin ürününün tarladaki fiyatıyla büyük marketlerdeki satış fiyatı arasında inanın uçurumlar var. Yüzde 600’lere, 700’lere varan bir fiyat farkı var. O yüzden şu anda pandemiden dolayı, kısıtlamadan dolayı çalışamayan, evlerinde ciddi sıkıntı yaşayan insanlarımız var. Bunların hepsi bir milli değer, hazine ve üreticilerin bir yıllık alın teri” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in üreticiden sebze alımı yapılması yönündeki direktifi doğrultusunda harekete geçtiklerini vurgulayan Gökçek, “Şu anda gerek Hal’imizde olan şişkinlik gerek üreticilerimizin ürünlerinin tarlada kalmaması adına ürünlerimizi kendilerinden satın aldık. Burada dar gelirli, çalışamayan vatandaşlarımıza bunların dağıtımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.







Gökayaz: “Bu ürünleri insanlara ulaştırmak için arkadaşlarımız çalışıyor”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz da pandemi sürecinin getirdiği zorlukları hep birlikte yaşadıklarını dile getirirken, “Vatandaşımızın da bu anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını görmekteyiz. Şimdi sahada birçok noktada zaten dağıtımımız devam ediyor. Gerek gıda kolisi olsun, gerek öğle yemekleri olsun, gerek iftar yemekleri olsun, gerek El Bebek Gül Bebek Paketleri olsun… Birçok noktada dağıtımımız devam ediyor. Şimdi bunlara yeni bir halka daha eklemiş oluyoruz. Üreticilerden sağlanmış olan taze sebzeleri poşetleyip, bunları dezavantajlı mahallelerde ulaşım noktasında sıkıntı yaşayan insanlara ulaştırmak için şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Araçlara yükleyeceğiz ve ardından da mahallelerde sokak sokak, kapı kapı dağıtıma geçeceğiz” diye konuştu.

Şen: “Başkanımız’a bir çağrımız oldu. Sağ olsun onlar da duyarlı davrandılar”

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e üreticiye ve hal esnafına verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Tam kapanmada nihai tüketim noktaları kapalı olmasından dolayı, mevsimsel olarak hasadın en bol olduğu döneme denk gelmesi sebebiyle ciddi bir arz fazlalığı var. Bu, üreticiler olarak bizleri çok ciddi anlamda zor durumda bırakıyor. Ürünlerimiz elde kaldı. Hatta çöpe dökme noktasına geldi. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız’a bir çağrımız oldu. Sağ olsun onlar da duyarlı davrandılar. Elimizde kalan ürünleri alıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak suretiyle bizlere ciddi anlamda destek oldular. Hem ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı karşılanmış oldu bu mübarek Ramazan Ayı’nda hem de üreticilerimizi sistemin içinde tutmak için çok önemli bir davranış. Onun için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız’a teşekkür ediyoruz. Umarım tüm Türkiye’deki Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu çağrımıza sessiz kalmaz. Örnek bir proje. Onlar da bu projeye destek vererek bulundukları illerde üreticilerin elinde kalan ürünleri alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak münasebetiyle bu zorlu süreci dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyoruz.”

Vatandaşlar mahallelerinde yapılan sebze dağıtımından memnun kaldı

Mahallesinde yapılan sebze dağıtımından faydalanan Sebiha Yiğit, “Bu yaptığınız yardım, ilgi, alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi insanlar içeri tıkanmış durumda. Memnun kaldık. Teşekkür ettik her şey için. Sağ olun” dedi.

Fadile Esen ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederken, “Alışverişe gidemiyorum. Zaten ben hiçbir yere gidemiyorum. İlaç kullanıyorum. Mutlu oldum. Allah razı olsun herkesten. Büyük sevap yapıyorlar” diye konuştu.

Kuş: “Vahap Başkan’ın yaptığı hizmetler gönülden yapılan hizmetler”

Yapılan hizmetin maneviyat yönünün de olduğunu belirten vatandaşlardan Ersin Kuş ise “Vahap Başkan’ın yaptığı hizmetler çok güzel. Kendisini her zaman destekliyoruz. Aslında çok güzel bir iş. Dağıtımdan ziyade, maneviyat çok önemli. Her şey maddiyat değil. Yaptığı hizmetler gönülden yapılan hizmetler. Desteklerini her zaman bekliyoruz. Biz de her zaman destek oluyoruz kendisine” dedi.

Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek dağıtımı da yapıldığını ifade eden Habibe Aytekin ise, “Allah sizden razı olsun. Memnunuz” diye konuştu.

Ertem: “İlgilendiği, destek olduğu için çok teşekkür ediyorum”

Fatma Ertem, tam kapanma döneminde alışveriş yapmanın da zorlaştığından söz ederken, “Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Çok desteği oluyor. Allah razı olsun ondan. Bu dönemde alışverişe gitmek çok zor oluyor. Yardımı, desteği için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye belirtti.

Erkan Horuz ise Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederken, “Bu ilk gelen değil zaten. Daha önce de destek aldık. Başarılı buluyoruz. Devamını diliyoruz” dedi.