Üsküdar'da bir kadın vapurdan denize düştü
Üsküdar’da vapur iskelesinde bulunan bir kadın yolcu denize düştü. Kadını yolcular kurtardı.
Olay, Üsküdar Vapur İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar- Eminönü seferi yapan vapurda bulunan kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.
VATANDAŞLAR DENİZE ATLAYARAK KURTARDI
Vapurda bulunan vatandaşlar, denize düşen kadına can simidi atarak yardım etmeye çalıştı. Birkaç vatandaş ise denize atlayarak kadını denizden çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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