Üsküdar'da bir kadın vapurdan denize düştü

11 Temmuz 2021 Pazar, 18:59

Olay, Üsküdar Vapur İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar- Eminönü seferi yapan vapurda bulunan kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

VATANDAŞLAR DENİZE ATLAYARAK KURTARDI

Vapurda bulunan vatandaşlar, denize düşen kadına can simidi atarak yardım etmeye çalıştı. Birkaç vatandaş ise denize atlayarak kadını denizden çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



