Üst düzey ziyaret! NATO Zirvesi öncesi Türk heyeti Libya'da
NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gitti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşen günübirlik ziyarette, ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
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