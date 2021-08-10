Genco Erkal’dan sahne tepkisi: “Belediye, kayyum, rektör vermiyor”
Usta tiyatrocu Genco Erkal, sosyal medya hesabı üzerinden, tiyatrocuların sahne sıkıntısını dile getirerek "Kayyum, rektör bize vermiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.
Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, Twitter hesabı üzerinden, üzerinden tiyatrocuların yaşadığı sahne sıkıntısına dair paylaşımda bulundu.
Oyunları sürdürmek için açıkhava sahneleri aradıklarını dile getiren Erkal, "Maalesef araştırdığımız kentlerde ya hiç sahne yok, ya da belediye, kayyum, rektör sahneyi bize vermiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.
Erkal'ın paylaşımı şu şekilde:
August 10, 2021
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