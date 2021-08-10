Genco Erkal’dan sahne tepkisi: “Belediye, kayyum, rektör vermiyor”

Usta tiyatrocu Genco Erkal, sosyal medya hesabı üzerinden, tiyatrocuların sahne sıkıntısını dile getirerek "Kayyum, rektör bize vermiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 21:34
Genco Erkal’dan sahne tepkisi: “Belediye, kayyum, rektör vermiyor”
Abone Ol google-news

Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, Twitter hesabı üzerinden, üzerinden tiyatrocuların yaşadığı sahne sıkıntısına dair  paylaşımda bulundu.

Oyunları sürdürmek için açıkhava sahneleri aradıklarını dile getiren Erkal, "Maalesef araştırdığımız kentlerde ya hiç sahne yok, ya da belediye, kayyum, rektör sahneyi bize vermiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Erkal'ın paylaşımı şu şekilde:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler