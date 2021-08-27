Üstüne kahve dökülünce vücudunda yanıklar oluşan kişi Starbucks’a dava açtı
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan, satın aldığı kahvenin dökülmesi sonucunda vücudunda yanıklar oluşan bir kişi Starbukcs’a dava açtı. Kişi, Starbucks'ı ihmalle suçladı.
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ın arabaya servis hizmeti sırasında üzerine kahve döküldüğü için birinci dereceden yanık olduğunu iddia eden ve ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Mary Simms isimli bir kadın firmaya dava açtı.
İddiaya göre, Simms, Teksas’taki Starbucks mağazasının arabaya servis bölümünden ayrılırken, mağaza çalışanı kendisine yanlış kahve verildiğini, değiştireceklerini söyledi. Simms’in kahveyi geri vermeye çalıştığı sırada, kapağının açıldığı ve bütün üstüne kahve döküldüğü belirtildi.
Simms, yaşananların ardından hastaneye gittiğini ve birinci dereceden yanık olduğunu söyledi.
‘STARBUCKS BENİ UYARMADI’
Genç kadın, Starbukcs’a dava açtı. Davaya göre Starbucks, Simms’i “arızalı kapak, sıcak su ve/veya kahvenin ortaya çıkarabileceği tehlikeli durum” konusunda uyarmadı.
Sözcü'de yer alan habere göre, şirketin, çalışanlarını eğitmediğini ve denetleyemediğini, içeceklerin kapaklarını güvenli bir şekilde kapatmadığını ve arabaya güvenli servis sağlayamadıklarını belirtti.
Bir Starbucks yetkilisi Business Insider’a şirketin davadan haberdar olduğunu ve iddiaları araştırdığını söyledi.
Sözcü, “Güvenli bir ortam sağlama sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz ve çalışanlarımızın içeceklerimizin özenle hazırlanmasını ve müşterilere güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlamaktan büyük gurur duyuyor” dedi.
Video Haberler
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı!