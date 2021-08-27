Üstüne kahve dökülünce vücudunda yanıklar oluşan kişi Starbucks’a dava açtı

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan, satın aldığı kahvenin dökülmesi sonucunda vücudunda yanıklar oluşan bir kişi Starbukcs’a dava açtı. Kişi, Starbucks'ı ihmalle suçladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 11:02
Üstüne kahve dökülünce vücudunda yanıklar oluşan kişi Starbucks’a dava açtı
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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ın arabaya servis hizmeti sırasında üzerine kahve döküldüğü için birinci dereceden yanık olduğunu iddia eden ve ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Mary Simms isimli bir kadın firmaya dava açtı.

İddiaya göre, Simms, Teksas’taki Starbucks mağazasının arabaya servis bölümünden ayrılırken, mağaza çalışanı kendisine yanlış kahve verildiğini, değiştireceklerini söyledi. Simms’in kahveyi geri vermeye çalıştığı sırada, kapağının açıldığı ve bütün üstüne kahve döküldüğü belirtildi.

Simms, yaşananların ardından hastaneye gittiğini ve birinci dereceden yanık olduğunu söyledi.

‘STARBUCKS BENİ UYARMADI’

Genç kadın, Starbukcs’a dava açtı. Davaya göre Starbucks, Simms’i “arızalı kapak, sıcak su ve/veya kahvenin ortaya çıkarabileceği tehlikeli durum” konusunda uyarmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, şirketin, çalışanlarını eğitmediğini ve denetleyemediğini, içeceklerin kapaklarını güvenli bir şekilde kapatmadığını ve arabaya güvenli servis sağlayamadıklarını belirtti.

Bir Starbucks yetkilisi Business Insider’a şirketin davadan haberdar olduğunu ve iddiaları araştırdığını söyledi.

Sözcü, “Güvenli bir ortam sağlama sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz ve çalışanlarımızın içeceklerimizin özenle hazırlanmasını ve müşterilere güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlamaktan büyük gurur duyuyor” dedi.


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