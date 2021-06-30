Uykusuz'dan 'söke söke' kapağı

30 Haziran 2021 Çarşamba, 13:07

Haftalık mizah dergisi Uykusuz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un finansmanı ile ilgili, "Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız, elinizden alacağız' diyorlar. Bankaları, projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar" sözlerini bu haftaki kapağına taşıdı.

İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı: