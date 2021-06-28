Akşener'den 'söke söke' açıklaması: Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı mı, Batılı ülkelerin avukatı mı?
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi için yapılacak ödemelerle ilgili "Uluslararası tahkimle söke söke alırlar" sözüne yanıt verdi. "Sayın Erdoğan Batılı ülkelerin ya da Çin'in avukatı mıdır, anlaşılamamıştır" diyen Akşener, "Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla’nın Milas ilçesinde esnafın derdini dinledi. Ardından, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü de ziyaret etti.
Akşener, ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili ödemeler için “Söke söke alırlar” sözlerinin anımsatıldığı Akşener şunları söyledi:
“Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu Kanal İstanbul’la ilgili olarak hem bizim, hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun ısrarla, o ihaleye girecek olan şirketlere dair söylediğimiz sözler üzerine; ‘sakın ola ki, bu sistemin içinde yer almayın paranızı ödemeyeceğiz’ diye söylediğimiz sözlere cevap verdi.
Sayın Erdoğan anlaşılıyor ki gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Sayın Erdoğan; milleti tehdit etti, ‘söke söke alırlar.’ Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin Cumhurbaşkanı mıdır, yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır, anlaşılamamıştır.
Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Ben buradan kendi partim adına tekrar söyleyeyim, yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum. Bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Sayın Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor."
"YETERLİ MİKTARDA YANDIKTAN SONRA SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR"
Akşener, Marmaris’te yanan ormanlık alana ilişkin "otel yapılacağı" yönündeki iddialarla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:
“Dün bir arkadaşımdan duydum, çok hoşuma gitti. 'Akıllı yangınlar' diye bir kavram var. Buralı Muğlalı kardeşlerimizden ortaya çıkmıştır. Bu ‘akıllı yangınlar’ tatil yörelerinde, sahil kesimlerinde çok sık başımıza gelen, söndürülmesinde nedense genellikle sorunlar olan ve yeteri miktarda yandıktan sonra söndürülen yangınlar bunlar. Bunun peşinde olacağız. Bir şehidimiz var mekanı cennet olsun kardeşimizin. Bu artık Türkiye’nin yönetilemediğini, son dönemlerde ortaya çıkanlar üzerinden baktığımızda Türkiye’nin dağına, taşına, kuşuna çöküldüğü anlamını taşıyor. Daha vahim bir şey var Türkiye’de yolsuzluklar şaibeler zaman zaman olmuştur. Ama Osmanlı döneminden beri yapılmayan bir şey vardır tapunun delinmesi. Türkiye’de maalesef bu da gerçekleşmiştir. Bu çerçeveden Marmaris’teki yangına bakıyorum.”
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