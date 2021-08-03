Soylu'yla fotoğrafı olan ve çete lideri olduğu iddia edilen isim, polisi tehdit etti: "Şimdi yedim seni"

03 Ağustos 2021 Salı, 17:55

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sadık Yıldırım isminde ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla samimi fotoğrafları olan bir kişinin kendisini gözaltına alınan polise yönelik savurduğu tehdit mesajlarını paylaştı.

Antmen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adı Sadık Yıldırım. 3 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. "2 saate çıkarım" dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor."

Bakan Soylu'ya "Polisin yanında olacak mısın?" diye seslenen CHP'li vekil, bu kişinin Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, Antalya ve Ankara'da görev yapan emniyet müdürleriyle pozları da olduğunu belirtip "Tabii olmazsa olmaz pahalı otolar" diye ekledi.

"Kim bu kişiler, iktidar ve emniyetle ilişkileri ne?" diye soran Antmen "Biz, görevini yapan polis Tolga memurumuzun yanındayız" ifadelerini kullandı.

İşte Sadık Yıldırım isimli şahsın paylaşımları:











