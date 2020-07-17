Uzaktan çalışanlar için iletişim çözümü: Zoom for Home

17 Temmuz 2020 Cuma, 15:35

Uzaktan çalışmanın yeni normale dönüşmesiyle geçiş süreci yaşayan kurum ve şirketlerin imdadına yetişen Zoom, profesyoneller uzaktan çalışmayı destekleyen yazılım ve donanım çözümleri olan Zoom for Home’u duyurdu. Bağlanmayı kolaylaştıran Zoom for Home, uzaktan çalışmada verimliliğe katkıda bulunarak kurum ve firmaların yeni normal sürece kolaylıkla uyum sağlamasına yardımcı olacak.

Araştırmalar gelecekte iş yapış süreçlerinin sanal ve yüz yüze görüşmelerin iç içe geçtiği bir yapıda olacağını öngörüyor. IBM tarafından yakın zamanda gerçekleşen ankette katılımcıların yüzde 81’i, bir müddet daha uzaktan çalışmayı tercih edeceklerini belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 61’i ise uzaktan çalışmanın birincil çalışma şekli olması gerektiğini söylüyor. Dünyanın dört bir yanından büyük şirketler yaptıkları açıklamalarda çalışma şekillerinde Covid-19 öncesi döneme dönüş yapmayı öngörmediklerini duyurmuştu. Morning Consult tarafından uzaktan çalışanlar arasında yapılan bir diğer araştırma, sanal toplantıların en az kişisel toplantılar kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Zoom for Home çözümü hem uzaktan hem hibrit calisma ihtiyaçlarını karşılayarak çalışanların uyum sürecini kolaylaştırıyor.

YENİ NORMALDE İHTİYAÇ DUYULAN TÜM İLETİŞİM ARAÇLARI TEK ÇATI ALTINDA

Zoom for Home kategorisinde pazara sürülecek ilk cihaz Zoom for Home – DTEN ME oluyor. İletişim ve iş birliği odaklı inovatif donanım çözümleriyle öne çıkan DTEN ile ortaklığa giden Zoom, sürükleyici ve üretken iş alanları yaratma parolasıyla hareket ediyor. 27 inç büyüklüğündeki hepsi bir arada cihazda yüksek kalitede video görüşmeler için geniş açılı 3 dahili akıllı kamera, toplantı ve telefon çağrılarında kristal netliğinde sesli görüşmeler için 8 mikrofon dizisi ve etkileşimli ekran paylaşımları gerçekleştirmek için ultra duyarlı dokunmatik ekran bulunuyor. Basit kurulumu ile kutudan çıkar çıkmaz iş başı yapmaya hazır olan Zoom for Home – DTEN ME ile Zoom Meetings lisansına sahip her kullanıcı bağlantı kurabiliyor.

ZOOM FOR HOME DİĞER DONANIM ÇÖZÜMLERİYLE DE UYUMLU OLACAK

Zoom for Home, Zoom Rooms Appliances yazılımını destekleyen Neat ve Poly gibi donanım sağlayıcıların sunduğu tüm donanım çözümleriyle uyumludur. Bu sayede kullanıcıların oturma odaları ve monte edilmiş ekranlar gibi alanlarda evden mükemmel iletişim deneyimi yaratmak için ihtiyaç duydukları donanımı seçmelerine olanak tanır.

Zoom for Home öne çıkan özellikleri:

Zoom Deneyimini Geliştirir: Zoom kullanıcı hesabıyla Zoom for Home destekleyen cihaza giriş yaparak başka hiçbir ek lisansa gerek duymaksızın etkileyici ofis deneyimleri oluşturabilirsiniz. (Zoom for Home tüm Zoom Meeting lisansları ve temel kullanıcılar için erişime açıktır.)

Her Zaman Hazır: Geçici veya zamanlanmış toplantıları kolayca başlatın, telefon görüşmeleri yapın veya katılın, içerik paylaşımı ve ek açıklama ile iş birlikleri yapın.

Kişiselleştirme: Video öncelikli iletişim deneyimine odaklı entegrasyonlarıyla kullanıcılar takvimlerini, anlık durumlarını, toplantı ayarlarını ve telefonunu Zoom for Home ile senkronize edebilir.

Esnek Yönetim Ayaları: Zoom for Home cihazları Yönetici Arayüzü aracılığıyla BT tarafından uzaktan yönetilecek veya son kullanıcı tarafından kendi kendini yönetecek şekilde ayarlanabilir.

Ev Kullanımına Uygun Tasarım: Zoom for Home, donanımın amaca yönelik çözüm sunmasını sağlar ve ev ofis kurulumu için erişilebilir fiyata sahiptir.

UZAKTAN ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜM

Zoom for Home ile kurum ve şirketlerin yeni normal süreçte uzaktan çalışmaya uyum sağlayabilmelerini amaçlayan lider video iletişim platformu Zoom CEO’su Eric S. Yuan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: “Geçtiğimiz birkaç ayda uzaktan çalışma prensibini benimsemiş bir kuruluş olarak, uzaktan çalışanlara yönelik yeni bir alan oluşturmamız gerektiğini net biçimde gördük. Kutunun dışında düşünmeye devam ederek, Zoom’un her tür kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilen en iyi birleşik iletişim platformu olduğunu kanıtlayan ekibimle gurur duyuyorum.” dedi.

IDC’den Kıdemli Araştırma Analisti Rich Costello ise Zoom for Home duyurusu hakkında şunları dile getirdi:

“İşverenler ve çalışanlar geleceğin iş alanlarını yeniden kurgularken, insanların başarı için hazır hissetmelerini sağlayacak ortamın oluşturulması önemlidir. Birkaç ay önce uygun ergonomik düzene sahip olunmasına odaklanan kurgular üzerinde çalışılırdı. Artık çalışanların verimliliklerini sağlamak için doğru cihazlara sahip olduklarından emin olma aşamasına geçtik. Zoom for Home çözümü, şirketlerin evden çalışan kitlesi ile bağlı, etkileşimli ve iş birliği içinde kalması için gerekli araçları sağlayan güçlü bir araç.”