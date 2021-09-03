Üzerine dökülen tinerin alev aldığı kız çocuğu hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Amara D. isimli yabancı uyruklu kız çocuğu hayatını kaybetti. Şüpheli olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 13 yaşındaki Amara D.’nin üzerine tiner döküldü. Dökülen tiner alev aldı.
Vücudunda yanıklar oluşan Amara D., olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kız çocuğu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
BABA VE AMCA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan baba ve amca emniyete götürüldü. Şahısların ilk ifadelerinde olayın nasıl olduğuyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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