Üzerine inek düştü, bacağı kırıldı
Burdur'da, kurbanlık ineğin üzerine düşmesi sonucu Şeref Deniz'in (63) sağ bacağı, diz kapağı üstünden kırıldı.
Burdur merkeze bağlı Kozluca köyünde oturan Şeref Deniz, bu sabah kurbanlık ineği kesmek için ahırdan çıkardı.
Traktörün kepçesine bağlanacağı sırada zıplayan inek, Deniz'in üzerine düştü. Acı içinde kıvranan Deniz, yakınları tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede, Zengin'in sağ bacağının, diz kapağı üstünden kırıldığı belirlendi.
Şeref Deniz, "Ahırdan çektiğim hayvanı traktörün kepçesine bağlayacağımız sırada zıpladı üzerime düştü. Küçücük bir şeydi ama hakkından gelemedik" dedi.
Yıllardır kurban kestiğini ve başına böyle bir olay gelmediğini söyleyen Deniz, "Dünyada en zor buymuş" diye konuştu.
Şeref Deniz, pazartesi günü ameliyat olmak için Burdur Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisine kontrole geleceğini söyledi.
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