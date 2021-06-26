Üzerine yıldırım düşen kadın yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan Hatice Sarıal (59), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Andırın ilçesi Çiğşar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hayvanlarını otlatan Hatice Sarıal, aniden yağmur bastırınca ağacın altına sığındı. Ancak bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Yere yığılan Hatice Sarıal’ı fark eden mahalleli, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Hatice Sarıal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Hatice Sarıal'ın cenazesi, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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