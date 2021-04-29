Uzmanı anlattı: Çocuğunuz havale geçirirken ne yapmalısınız?

29 Nisan 2021 Perşembe, 09:57

Uzmanlar çocuklarda en sık görülen nöbet şekli olan ateşli havalenin, yeni bebek sahibi aileleri en çok korkutan olayların başında geldiğine dikkat çekiyor. Yüksek ateş ailelerde büyük korkuya neden olmasının sebebi, aslında ne yapılacağının tam olarak bilinememesi diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Erdal Irmak, "Aileler ateşli çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenmesi hayati önem taşımaktadır. Ateşi ve havale tehlikesi olan çocukların bir sağlık kuruluşuna getirmeden önce, bazı uygulamaları yapmak çocuğun sağlığı için önemlidir” ifadelerini kullandı.

PANİĞE KAPILMAYIN

İlk olarak, çocuğunuz gözlerini bir noktaya dikip sizinle iletişimini kaybeder, ağzı köpürür, vücudunda kasılmalar meydana gelirse ilk yapılacak şey paniğe kapılmamaktır.

Çocuğu güvende tutmak yapabileceğiniz en önemli yardımdır. Öncelikle sakin olun ve etraftaki diğer insanları da sakinleştirmeye çalışın. Çocuk havale geçirirken genellikle bilincini kaybeder, yere düşer. Bu nedenle etrafa çarpıp zarar görmemesi için çocuğun etrafında kesici, sivri köşeli eşyalar varsa onları uzaklaştırın Başının altına yastık, havlu yada çarşaf gibi yumuşak bir şey yerleştirebilirsiniz

Onu hemen bir yere yatırın, ayıltmaya çalışmayın, sağa sola koşup yalnız bırakmayın, yanında durun.

HAREKETLERİNE ENGEL OLMAYIN

Havale nöbeti anne ve babalar için korkutucu olabilir. Ancak bilmeniz gereken en önemli şey, havalenin çoğunlukla birkaç dakika sonra kendiliğinden geçeceğidir.

Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olmaya çalışmayın. Nöbetin ne kadar sürdüğüne dikkat edin. Çocuğu yavaşça bir yana doğru yatırarak kusmuğun nefes borusunu tıkamasını önleyin, böylece nefes yolları açık kalacaktır. Acil yardım için 112 yi arayın. Eğer bebeğin ateşi yüksekse, çocuğun giysilerini çıkartmak, özellikle koltuk altlarına ve kasıklarına olmak üzere tüm vücudu ıslatılmış ılık bezlerle silmek yararlıdır.

ATEŞLİ NÖBETLER TEKRARLAR MI?

Bir kere ateşli nöbet geçiren çocukta yüzde 25-50 oranında nöbetin tekrarlama riski vardır. Küçük yaşta başlayan nöbetlerde tekrar riski daha yüksektir. Ailede nöbet geçiren kişi varsa tekrar riski yüzde 50 artar.

Nöbetlerin yüzde 50’si ilk 6 ay içinde tekrarlar. Basit ateşli nöbet geçiren çocukları aile hekimi ve çocuk hekimi izleyebilir. Tekrarlayan ve kompleks ateşli nöbetleri olan çocukları çocuk nörolojisi uzmanı görmelidir." diyerek sözlerine son verdi.