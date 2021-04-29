Uzmanı anlattı: Çocuğunuz havale geçirirken ne yapmalısınız?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Erdal Irmak, "Çocukların ateşlenmesi ailelerin en büyük korkusudur. Her ateşi çıktığında 'havale' korkusu yaşayan aileler paniğe kapılmadan çocuğu hekime ulaştırmadan önce bazı müdahaleleri uygulamak hayati önem taşımaktadır” dedi.
Uzmanlar çocuklarda en sık görülen nöbet şekli olan ateşli havalenin, yeni bebek sahibi aileleri en çok korkutan olayların başında geldiğine dikkat çekiyor. Yüksek ateş ailelerde büyük korkuya neden olmasının sebebi, aslında ne yapılacağının tam olarak bilinememesi diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Erdal Irmak, "Aileler ateşli çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenmesi hayati önem taşımaktadır. Ateşi ve havale tehlikesi olan çocukların bir sağlık kuruluşuna getirmeden önce, bazı uygulamaları yapmak çocuğun sağlığı için önemlidir” ifadelerini kullandı.
PANİĞE KAPILMAYIN
İlk olarak, çocuğunuz gözlerini bir noktaya dikip sizinle
iletişimini kaybeder, ağzı köpürür, vücudunda kasılmalar meydana gelirse ilk
yapılacak şey paniğe kapılmamaktır.
Çocuğu güvende tutmak yapabileceğiniz en önemli yardımdır.
Öncelikle sakin olun ve etraftaki diğer insanları da sakinleştirmeye çalışın.
Çocuk havale geçirirken genellikle bilincini kaybeder, yere düşer. Bu nedenle
etrafa çarpıp zarar görmemesi için çocuğun etrafında kesici, sivri köşeli
eşyalar varsa onları uzaklaştırın Başının altına yastık, havlu yada çarşaf gibi
yumuşak bir şey yerleştirebilirsiniz
Onu hemen bir yere yatırın, ayıltmaya çalışmayın, sağa sola
koşup yalnız bırakmayın, yanında durun.
HAREKETLERİNE ENGEL OLMAYIN
Havale nöbeti anne ve babalar için korkutucu olabilir. Ancak
bilmeniz gereken en önemli şey, havalenin çoğunlukla birkaç dakika sonra
kendiliğinden geçeceğidir.
Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olmaya
çalışmayın. Nöbetin ne kadar sürdüğüne dikkat edin. Çocuğu yavaşça bir yana
doğru yatırarak kusmuğun nefes borusunu tıkamasını önleyin, böylece nefes
yolları açık kalacaktır. Acil yardım için 112 yi arayın. Eğer bebeğin ateşi
yüksekse, çocuğun giysilerini çıkartmak, özellikle koltuk altlarına ve
kasıklarına olmak üzere tüm vücudu ıslatılmış ılık bezlerle silmek yararlıdır.
Bir kere ateşli nöbet geçiren çocukta yüzde 25-50 oranında
nöbetin tekrarlama riski vardır. Küçük yaşta başlayan nöbetlerde tekrar riski
daha yüksektir. Ailede nöbet geçiren kişi varsa tekrar riski yüzde 50 artar.
Nöbetlerin yüzde 50’si ilk 6 ay içinde tekrarlar. Basit ateşli nöbet geçiren çocukları aile hekimi ve çocuk hekimi izleyebilir. Tekrarlayan ve kompleks ateşli nöbetleri olan çocukları çocuk nörolojisi uzmanı görmelidir." diyerek sözlerine son verdi.
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