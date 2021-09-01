Uzmanlar açıklıyor: Aşı olduğu halde Covid-19'a yakalananlara dair bilinen her şey

01 Eylül 2021 Çarşamba, 12:38

Bu sırada ABD Hastalık ve Kontrol Merkezleri’nin (CDC) bu varyantla enfekte olan aşılı kişilerin de virüsü kolayca bulaştırabileceğini açıklaması, tam aşılı bireylerin de maske takmaya devam etmesini gerektiriyor.

Öte yandan aşılarını yaptırmış kişilerin koronavirüse yakalanmasının nasıl mümkün olduğu merak konusu.

İşte CDC’den ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanların görüşleri ve aşı olduğu halde koronavirüse yakalananlara dair bilinenler:

KORONAVİRÜSE YAKALANAN AŞILILAR DA TECRİDE GİRMELİ

Özellikle Delta varyantının ortaya çıkışıyla birlikte uzmanlar, iki dozluk koronavirüs aşısını yaptırmış kişilerin de enfekte olabileceğini ve virüsü bulaştırabileceğini vurguluyor.

Bu nedenle Covid’e yakalanan aşılı bireylerin, virüsü başkalarına, özellikle de tıbbi açıdan savunmasız kişilere bulaştırmasını önlemek için tecride girmeleri gerekiyor.

TAM AŞILI KİŞİLER COVID-19’U AĞIR GEÇİRİR Mİ?

CDC’ye göre tamamen aşılanmış kişilerin koronavirüs nedeniyle ciddi semptomlar gösterme riski daha az. Uzmanlar tüm dozlarını yaptırmış kişilerin hastaneye yatırılma veya hayatını kaybetme olasılığının aşılanmayanlara göre daha düşük olduğunu söylüyor.

Örneğin İsrail Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı veriler, aşılanmamış kişilerin ciddi bir enfeksiyon geçirme olasılığının, tam aşılı yaşlılara göre 5 daha fazla olduğunu göstermişti.

ABD’nin saygın kurumlarından John Hopkins’te tıp profesörü Dr. Clare Rock, aşılı kişilerin genelde burun akıntısı gibi semptomlar gösterdiğini ve sağlık çalışanlarının bunları soğuk algınlığı belirtisi sandığını aktarıyor.

Öte yandan bu, ciddi vakaların görülmediği anlamına da gelmiyor. Örneğin CDC, tam aşılı bazı kişilerin hastaneye kaldırılabileceğine ve hayatını kaybedebileceğine dair uyarıyor.

Dr. Rock’a göre kanser hastaları, organ nakli geçirenler, genel anlamda hastalıklara karşı daha savunmasız olanlar ve bağışıklık sisteminin baskılanmasını gerektiren hastalıklardan mustarip kişiler, aşılandığı halde Covid-19’u ağır geçirebilir.

TAM AŞILILAR COVID-19’A NASIL YAKALANIYOR?

Uzmanlara göre bireyler, aşı yaptırmadan hemen önce veya hemen sonra koronavirüse yakalanabilir. Zira aşının etkili bir bağışıklık sağlaması yaklaşık iki hafta sürüyor. Bu sırada bireyler, virüse karşı savunmasızlığını büyük ölçüde sürdürüyor.

Bununla birlikte DSÖ, bireylerin bağışıklık oluştuktan sonra bile hastalığa yakalanabileceğini vurguluyor. Çünkü hiçbir aşı hastalığa karşı yüzde 100 koruma sağlayamıyor.

Üstelik dünya genelinde dolaşımda olan bazı varyantlar, aşıların etkisini azaltabilme yeteneğine de sahip. Örneğin şu anda aşılı kişilere karşı en büyük riski virüsün Delta varyantı teşkil ediyor.

Araştırmacılar ilk kez Hindistan’da tespit edilen bu varyantın, ilk kez Birleşik Krallık’ta görülen Alfa isimli diğer yaygın varyanta göre yüzde 60 oranında daha bulaşıcı olduğunu keşfetmişti.

Kaynak: Independent Türkçe