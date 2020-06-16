Uzmanlar, Covid-19 pandemi sürecinde lejyoner hastalığına karşı uyardı

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Hastalığa yol açan “Legionella pneumophila bakterisi” ise açık havada, toprakta ve suda yaşıyor. Kapalı olsa da, legionella bakterileri her türlü su sisteminde çoğalabiliyor. Klimada kolayca barınabilen bakteriler, klimanın üflediği havayı insanların solumasıyla hastalığa yol açıyor.

50 YAŞ ÜZERİ RİSKLİ

Uzmanlar, havalandırma ve su sistemlerinin hastalığına neden olabileceğini belirterek “Bebekler ve çocuklar, kanser tedavisi gören hastalar, astım ve KOAH hastaları, organ nakli olmuş kişiler risk altında” diye uyarıyor.

Tez Medikal Akademi Başkanı Dr. Bülent Dik, lejyoner hastalığının, 50 yaş üstü kişiler, sigara içenlerde ciddi hastalıklara yol açabilecek bir pnömoni (zatürree) türü olduğunu söyledi.

Dik, “Belirtiler genellikle 2 ila 10 gün içinde ortaya çıkar, nadir durumlarda belirtilerin ortaya çıkması 3 hafta kadar sürebilir” dedi.

Legionella bakterilerinin doğal sularda bulunan mikroorganizmalardan olduğunu anlatan Dik, bakterinin kişiye bulaşması ve akciğerlere ulaşmasında iki yol olduğunu anlattı. Dik, Covid-19 salgını ile binaların ve belirli bina bölümlerinin kapalı kalması veya kullanan kişi sayısının azalması, su sisteminde kullanım azlığı sonucu oluşan durgunluk nedeniyle lejyoner hastalığı riskinin de artabileceğini vurguladı.

Dik, legionella bakterilerinin en yaygın çoğalma ortamlarını şöyle özetledi:

- Bina sıcak su sistemleri.

- Bina soğuk su sistemi.

- İklim şartları nedeniyle veya sıcak su sistemi borularına yakın giden soğuk su borularının dolaylı ısınması sonucu tesisattaki suyun sıcaklığının genellikle 20 derecenin üstünde olması.

- Soğutma kuleleri, sıvının buharlaşması mekanizması ile işleyen soğutucular.

- Çalışma güvenliği ile ilgili göz yıkama musluk ve duşların ve “fıskiye” tipi yangın söndürme sistemlerinin içinde kalan durgun su.

- Dış ünitlerin su boruları.

- Hastanelerdeki solunum terapi ekipmanları.

- Kaplıcalar, sıcak havuzlar, dekoratif amaçlı havuz ve fıskiyeler.

SU HIZLA AKITILMALI

Dik, sıcak ve soğuk su çıkışlarının seyrek kullanılmaya devam etmesi durumunda, suyun durgunlaşmasını engellemek için haftada bir kez hızla su akıtarak temizlenmesi gerektiğini belirtti.