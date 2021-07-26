Uzmanlar tartışıyor: Günde 10 bin adım, formda kalmanızı sağlar mı?

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:17

Akıllı bantları veya cep telefonlarına indirilen egzersiz uygulamalarını kullananlar, günde 10 bin adım atmanın sağlıklı ve formda kalmak için yeterli olduğu kanısına kapılabilir. Ancak her gün 10 bin adım atmanın ne gibi getirileri olduğuna dair net bir fikir yok.

Bu nedenle CNET’in görüşlerini aktardığı uzmanlar, 10 bin adım düşüncesinin doğruluk payını tartışıyor.

'HERKES AYNI MİKTARDA EGZERSİZE İHTİYAÇ DUYMAYABİLİR'

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; her bireyin farklı bir yaşam tarzı ve farklı fizyolojik özellikleri olduğundan herkese uyacak bir egzersiz bulmak mümkün değil. Zira uzmanlar, sağlıklı ve zinde kalmak isteyen herkesin aynı miktarda egzersize ihtiyaç duymayacağını söylüyor.

Öte yandan, Baylor Üniversitesi’nden egzersiz fizyoloğu Paul Gordon'a göre günde 10 bin adım, iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Gordon, "Ortalama bir kişi gün boyunca işe gidip gelirken veya alışveriş yaparken 3 bin ila 6 bin adım atacaktır" diyor ve ekliyor:

"Buna 30 dakikalık egzersizi (yaklaşık 3 bin adım) ekleyerek yaklaşık 10 bin adıma ulaşabiliriz."

Diğer yandan Gordon, yürüyüş söz konusu olduğunda "Ne kadar çok o kadar iyi" yaklaşımını benimsiyor.

Kilo vermeyi veya buna benzer hedeflere ulaşmayı amaçlayan kişilere önerilen egzersiz süresiyse 150 dakikaya kadar çıkabiliyor.

GÜNDE 10 BİN ADIM NEREDEN ÇIKTI?

Günde 10 bin adım düşüncesi o kadar yaygın ki bunun nereden çıktığını düşünenler, tıbbi bir kaynak duymayı bekleyebilir. Ancak kısa süre önce durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin şehrinde düzenlenen bir fitness etkinliğinde konuşan spor hekimi Dr. Jordan Metzl, 10 bin sayısının aslında keyfi bir kökeni olduğunu aktardı.

Metzl’e göre bu sayının kökeni, bunu bir pazarlama sloganının parçası olarak benimseyen, Japonya merkezli bir spor firmasına kadar uzanıyor.

Hakemli bilimsel dergi JAMA’da yayımlanan bir makalede de sağlıklı kalmak için günde 10 bin adım atmak gerektiği iddiasını destekleyen "sınırlı bilimsel veri" olduğuna dikkat çekiliyor.

Söz konusu araştırma, gün içinde daha fazla adım atan katılımcıların ölüm oranının, daha az adım atanlara göre daha düşük olduğunu da gösteriyor.

10 BİN ADIMDAN DAHA İYİ BİR HEDEF

ABD’nin saygın sağlık kurumlarından Mayo Clinic, her gün önerilen miktarda egzersiz yapmanın bile yetmeyebileceğini belirtiyor.

Buna göre bireylerin gün içinde oturarak geçirdikleri zamanı aktivitelerle bölmesi gerekiyor. Zira çok fazla oturmak, metabolizmayla ilgili problem riskini artırabiliyor.

Örneğin 2019 tarihli bir araştırmada bilim insanları, günde 13,5 saatten uzun süre oturan kişilerin, bir saatlik egzersizin faydalarından yeterince yararlanamadığını ortaya koymuştu.