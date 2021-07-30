Uzmanlar uyarıyor: Son beş yılda 748 bin hektar orman dışı tahsis edildi

30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış, son beş yılda yangınların arttığına dikkat çekerek “Ormanlarımız parçalanıyor tahsislerle. Golf sahası için, otel için, maden sahası için, enerji tesisi için birçok amaç için ormanlar, orman dışı amaçlara tahsis ediliyor. 2020 itibarıyla bu tahsis edilen alanların miktarı 748 bin hektarı buldu. İnsanlar bu kadar içinde yer aldığı zaman da yangınlar çıkar” dedi. Yetkililere seslenen Atmış, bir an önce ciddi önlemler alınmasını istedi.

ÖNCE ÖNLEYECEKSİNİZ...

Atmış, yangınların yıllara göre arttığına dikkat çekerek “Son beş yılda yangın sayısı arttı. Böyle bir artış varken Orman Genel Müdürlüğü ya da Tarım Orman Bakanlığı yangınlara önlem alma konusunda farklı bir girişimde bulunmuyor. Her yıl ne yapıyorsa onu yapıyor. Yangın nedenlerine bakıldığında son beş yılda yangınların yüzde 51’inin nedenlerini bilmiyoruz. Yangınların nedenlerini bilmezseniz ona göre önlem alamazsınız. O anlamda yangınların nedenlerinin belirlenmesinde çok ciddi çalışmalar yapımalı. Yangına karşı mücadele yapacaksanız önce o yangının çıkmasını önleyeceksiniz. Yangınları çıkaran nedenleri ortadan kaldıracaksınız. Nedenleri bilmediğiniz için yangının çıkmasını da engelleyemiyorsunuz” dedi.