Onay çıktı! WhatsApp'a 'para' özelliği
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye alıyor. 2018'de ilk olarak Hindistan'da denenmeye başlayan özellik, artık Brezilya'da da devreye girdi.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan tanıyan özelliğini Brezilya'da devreye aldı.
Yeni özelliğin duyurusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üzerinden yapıldı. Zuckerberg'in açıklamasına göre, 2018'de Hindistan'da kullanıma sunulan kullanıcıların birbirine para transferi yapabilme özelliği için Brezilya'dan da onay çıktı.
Yapılan açıklamaya göre, söz konusu özellik bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.
Video Haberler
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
- Kartal'daki intihar girişiminde skandal görüntüler
- Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu
- 28 kez Türkiye şampiyonu oldu, pazarda yumurta satıyor
- Canlı yayında kahkaha attıran 1 Nisan şakası
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- AKP ve MHP'ye büyük şok! İşte partilerin oy dağılımı
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- TEM'de 'dolu' kazası: 4 ölü, 5 yaralı
- Hulusi Akar’a ‘Atatürk’ün adı neden çıkarıldı?’ sorusu
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- AKP'li Ayvatoğlu'dan Pudra şekeri açıklaması
- Kılıçdaroğlu: Bir zorbanın talebi TBMM'ye gölge düşürdü