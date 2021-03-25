WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu!

25 Mart 2021 Perşembe, 12:17

WhatsApp Web bugüne kadar telefonun internete bağlı olmadığı durumlarda kullanıma izin vermiyordu. Yeni adım sonrası Facebook, her an kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Başka bir deyişle yeni özellik ile WhatsApp Web, telefondaki internet bağlantısı kesildiğinde dahi kullanılabilecek.

Söz konusu özelliği önümüzdeki aylarda uygulamaya sokulması bekleniyor.