Vaka sayısında rekorun ardından Türkiye'de kaç kişi aşılandı?

Türkiye'deki koronavirüs salgınında tespit edilen vaka sayısı son tabloya göre, 62 bin 797'ye yükseldi. Vaka sayısında rekor seviyeye ulaşılırken, nüfusun sadece yüzde 13,9'u aşılandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2021 Perşembe, 10:00
Vaka sayısında rekorun ardından Türkiye'de kaç kişi aşılandı?
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Sağlık Bakanlığı'nın son koronavirüs tablosuna göre, salgınında tespit edilen vaka sayısı dün bir rekor daha kırarak 62 bin 797'ye yükseldi. Salgında dün 279 kişi daha yaşamını yitirdi.

GÖRÜLMEMİŞ SEVİYELERE YÜKSELDİ

Türkiye'deki günlük tespit edilen yeni vaka sayıları Mart sonundan bu yana salgın başından bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi. Can kayıpları da salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyelerde seyrediyor.

KISITLAMA ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILDI

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte virüsün yayılmasını önlemek için alınan kısıtlama önlemleri bu hafta itibarıyla sıkılaştırıldı. Kısıtlama önlemlerinin vaka sayılarına etkisi ise birkaç gün gecikmeli olarak görülüyor.

NÜFUSUN YÜZDE 13.9'U AŞILANDI

Aşılama çalışmalarına bakıldığında iki doz aşı olanların sayısı 7.73 milyona çıkarken, nüfusun yüzde 13,9'unu oluşturan 11.63 milyon kişi ilk doz aşısını oldu.


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