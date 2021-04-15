Vaka sayısında rekorun ardından Türkiye'de kaç kişi aşılandı?

15 Nisan 2021 Perşembe, 10:00

Sağlık Bakanlığı'nın son koronavirüs tablosuna göre, salgınında tespit edilen vaka sayısı dün bir rekor daha kırarak 62 bin 797'ye yükseldi. Salgında dün 279 kişi daha yaşamını yitirdi.

GÖRÜLMEMİŞ SEVİYELERE YÜKSELDİ



Türkiye'deki günlük tespit edilen yeni vaka sayıları Mart sonundan bu yana salgın başından bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi. Can kayıpları da salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyelerde seyrediyor.

KISITLAMA ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILDI



Vaka sayılarının artmasıyla birlikte virüsün yayılmasını önlemek için alınan kısıtlama önlemleri bu hafta itibarıyla sıkılaştırıldı. Kısıtlama önlemlerinin vaka sayılarına etkisi ise birkaç gün gecikmeli olarak görülüyor.

NÜFUSUN YÜZDE 13.9'U AŞILANDI



Aşılama çalışmalarına bakıldığında iki doz aşı olanların sayısı 7.73 milyona çıkarken, nüfusun yüzde 13,9'unu oluşturan 11.63 milyon kişi ilk doz aşısını oldu.